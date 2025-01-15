Сергій Притула показав дружина та доньок — рідкісні фото

Сергій Притула. Фото: instagram.com/siriy_ua

Телеведучий та громадський діяч Сергій Притула вперше за тривалий час показав у соцмережах свою дружину Катерину та двох доньок. Волонтер звернувся до своєї обраниці з особливої нагоди.

Зворушливим дописом шоумен поділився в Instagram.

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Сімейним кадром знаменитість поділився з нагоди свята в їхній родині — його дружина відсвяткувала своє 40-річчя.

На фото, який поділився Притула, щаслива Катерина позувала поруч із їхніми донечками — 7-річною Соломією та 3-річною Стефанією — під час літньої прогулянки Пейзажною алеєю в Києві.

Катерина Притула з доньками. Фото: instagram.com/siriy_ua

У підписі до світлини Сергій зворушливо звернувся до своєї коханої та привітав її зі святом.

"З Днем Народження, неймовірна Катерина! Нехай життя буде багатим на позитивні емоції та яскраві кольори, як на цьому фото! Усі хлопці та дівчата нашої сім'ї дякують тобі за щоденну турботу і велике любляче серце! А про наші стосунки можу сказати одним реченням. Найкраще що могло трапитись у моєму житті — трапилось! Кохаю! Будь нам усім здорова і щаслива!" — написав Притула.

У коментарях підписники шоумена доєдналися до привітань і також побажали Катерині усього найкращого.

"Щиро вітаємо красуню Катрусю з днем народження".

"Вітаємо з днем народження красиву, розумну, дружину та маму".

"Вітаєм. Бережіть одне одного!".

Нагадаємо, раніше донька Олени Мозгової показала, який сюрприз їй влаштувала кохана у день народження.

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