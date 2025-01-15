Сергей Притула показал жену и дочерей - редкие фото

Притула на редком фото показал жену-красавицу и дочерей
Телеведущий и общественный деятель Сергей Притула впервые за долгое время показал в соцсетях свою жену Екатерину и двух дочерей. Волонтер обратился к своей избраннице по особому случаю.
Радостным сообщением шоумен поделился в Instagram.
Сергей Притула нежно поздравил жену с днем рождения
Семейным кадром знаменитость поделился по случаю праздника в их семье — его жена отпраздновала свое 40-летие.
На фото, которым поделился Притула, счастливая Екатерина позировала рядом с их дочерьми — 7-летней Соломией и 3-летней Стефанией — во время летней прогулки по Пейзажной аллее в Киеве.
В подписи к фотографии Сергей трогательно обратился к своей возлюбленной и поздравил ее с праздником.
"С Днем Рождения, невероятная Екатерина! Пусть жизнь будет богатой на положительные эмоции и яркие цвета, как на этом фото! Все ребята нашей семьи благодарят тебя за ежедневную заботу и большое любящее сердце! А о наших отношениях могу сказать одним предложением. Лучшее что могло случиться в моей жизни — случилось! Я люблю тебя! Будь нам всем здорова и счастлива!", — написал Притула.
В комментариях подписчики шоумена присоединились к поздравлениям и также пожелали Екатерине всего наилучшего.
"Искренне поздравляем красавицу Катрусю с днем рождения".
"Поздравляем с днем рождения красивую, умную, жену и маму".
"Поздравляем. Берегите друг друга!".
Напомним, ранее дочь Елены Мозговой показала, какой сюрприз ей устроила возлюбленная в день рождения.
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