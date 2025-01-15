Сергей Притула показал жену и дочерей - редкие фото

Сергей Притула. Фото: instagram.com/siriy_ua

Телеведущий и общественный деятель Сергей Притула впервые за долгое время показал в соцсетях свою жену Екатерину и двух дочерей. Волонтер обратился к своей избраннице по особому случаю.

Радостным сообщением шоумен поделился в Instagram.

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Семейным кадром знаменитость поделился по случаю праздника в их семье — его жена отпраздновала свое 40-летие.

На фото, которым поделился Притула, счастливая Екатерина позировала рядом с их дочерьми — 7-летней Соломией и 3-летней Стефанией — во время летней прогулки по Пейзажной аллее в Киеве.

Катерина Притула с дочерьми. Фото: instagram.com/siriy_ua

В подписи к фотографии Сергей трогательно обратился к своей возлюбленной и поздравил ее с праздником.

"С Днем Рождения, невероятная Екатерина! Пусть жизнь будет богатой на положительные эмоции и яркие цвета, как на этом фото! Все ребята нашей семьи благодарят тебя за ежедневную заботу и большое любящее сердце! А о наших отношениях могу сказать одним предложением. Лучшее что могло случиться в моей жизни — случилось! Я люблю тебя! Будь нам всем здорова и счастлива!", — написал Притула.

В комментариях подписчики шоумена присоединились к поздравлениям и также пожелали Екатерине всего наилучшего.

"Искренне поздравляем красавицу Катрусю с днем рождения".

"Поздравляем с днем рождения красивую, умную, жену и маму".

"Поздравляем. Берегите друг друга!".

Напомним, ранее дочь Елены Мозговой показала, какой сюрприз ей устроила возлюбленная в день рождения.

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