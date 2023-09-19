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Притула разбудил Никитюк в два часа ночи: что хотел узнать

19 сентября 2023 07:11
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Притула разбудил Никитюк в два часа ночи: что хотел узнать
Сергей Притула и Леся Никитюк. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В начале лета соведущим шоувумен Леси Никитюк в популярной телепрограмме "Хто сверху?" стал 31-летний блоггер, актер Богдан Шелудяк, более известный в соцсетях как Буше. Он заменил волонтера, общественного деятеля Сергея Притула, почти 15 лет являвшегося лицом одного из популярнейших каналов страны. Стало известно, как он отреагировал на первый съемочный день без него.

Об этом сообщает "Новий канал", на котором выходит шоу.

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Накануне в Киеве прошла автограф-сессия ведущих развлекательного проекта "Хто сверху?", который стартует уже в этот четверг, 21 сентября. Так, во время общения с поклонниками шоу Леся рассказала, каким был ее разговор с легендарным ведущим шоу Сергеем Притулой после первого съемочного дня.

"Сергей Дмитриевич вел этот проект в течение двенадцати лет. Кроме этого он был и креативным продюсером шоу. И вот в первый съемочный день этого сезона Притула позвонил мне. Это было в два часа ночи. Я уже видела четвертый сон, поскольку на следующий день надо было рано просыпаться и готовиться к съемочной смене. Подняла трубку и услышала: "Отсняли?". Я сказала: "Да". Он: "Нормально?". Я с улыбкой: "Ну, может быть". Тогда Сергей: "Будешь спать?" Я: "Ну, да". И он мне: "Ну давай". Вот такой у нас был диалог", — рассказала Никитюк.

Сергей Притула и Леся Никитюк. Фото: Google

Леся также добавила, что Сергей очень эмоциональный человек. Он всегда искренне показывает, что ощущает.

"Я думаю, он точно не будет ревновать к новому ведущему шоу. Сергей Дмитриевич желает проекту только успеха. С этого звонка было ощутимо, что он очень скучает по "Хто сверху?" и по предыдущей работе в целом. Но мы все очень благодарим его за то, что он делает сейчас", — подытожила Никитюк.

Напомним, ранее мы писали, что новый ведущий шоу "Хто сверху?", заменивший Притулу, рассказал о кастинге. Также мы рассказывали, что Леся Никитюк впервые обратилась к психотерапевту.

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