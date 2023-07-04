Притула признался, зависим ли от хейта

Общественный деятель Сергей Притула. Фото: instagram.com/siriy_ru/

Общественный деятель и экс-телеведущий Сергей Притула недавно поразил результатами очередного сбора на рекордную партию дронов для украинских военных. Не все пользователи в соцсетях положительно воспринимают такие инициативы и даже хейтят бывшего шоумена.

Как Сергей Притула воспринимает агрессивную критику, он рассказал в авторском проекте Романа Кравца "СМОТРИ".

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Никакой хейт не перебьет любовь

По словам общественного деятеля, он ведет свои социальные сети в основном самостоятельно, хотя и нерегулярно. Иногда даже отвечает на комментарии в Facebook, но со временем делает это все реже.

"Не зависим от хейта. Я четко для себя разделяю социальные сети, в которых можно все, заходишь с анонимного аккаунта, пишешь Бог знает что. Я такого не делал, но люди, которые мне пишут, думаешь, зачем ты это делаешь? Я тебе что-то в жизни когда-то сделал? Но меня больше вдохновляет общение с людьми на улице. Меня уже легко умилить. Когда военный подходит и благодарит за работу, думаешь: ты военный, это я должен падать тебе на колени и благодарить, а ты меня благодаришь за работу. Очень сильно пронимает, сколько любви я имею в жизни вне социальных сетей, никакой хейт в комментариях ее не перебьет", — рассказал Притула.

По словам шоумена, он точно знает чьи ботофермы и когда по нему работают. Притула не понимает, как во время войны можно на это тратить десятки тысяч долларов.

Ранее Притула сообщил, что стал магистром и показал фото из выпускного.

Напомним, мы писали, кто заменил Сергея Притулу на телевизионном шоу "Хто зверху".