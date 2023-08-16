"Привязывают и ломают конечности": Инна Мирошниченко рассказала о жестокости в детдомах

Юрист Инна Мирошниченко с сыном Марселем. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Жена шоумена Тимура Мирошниченко Инна, недавно усыновившая с мужем мальчика, рассказала подробности жизни малышей в детдомах. Женщина призвала всех свидетелей жестокости со стороны воспитателей присоединиться к борьбе за права детей.

Об этом Инна написала в своем в Instagram.

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Инна поделилась, что перевела своих детей в новый садик, потому что в предыдущем стала случайным свидетелем, как воспитатель кричит на чужого ребенка. Женщина рассказала об этом другим родителям, и оказалось, что это не в первый раз. Кто-то сказал, что воспитатель била их сына в туалете. И он плакал, когда признался. Потому что это "их с воспитательницей секрет".

Дети Инны и Тимура Мирошниченко. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

"Это происходило в отношении детей, умеющих говорить, у которых есть родители, в частном учебном заведении, где есть камеры с доступом у родителей. А теперь представьте уровень свободы тех, кто работает в интернатах и детских домах. Представьте, сколько там морально извращенных людей, которые срывают гнев и недовольство жизнью на детях, которые не так комфортны, как им хочется. Эта форма нечести настолько устойчива, что вытесняет оттуда тех, кто пришел с благой миссией помогать. Я общалась с бывшими работниками детдомов, которым пришлось уволиться, с волонтерами, которые "втираются в доверие", чтобы хоть немного помочь. Детей бьют, издеваются морально и физически. Привязывают, закрывают в шкафах. Ломают конечности. Просто так. Потому что устали. Ибо никто не узнает. Ибо ответственности не будет. О воровстве денег, волонтерской помощи я молчу. Это вроде что-то из разряда нормы… Конечно, так не везде. Есть заведения, где о детях заботятся. Где их любят. Где за каждого ребенка переживают. Но их единицы. Я не знаю, как спят все те люди, которые бьют отверженных детей. Как покупают подарки своим детям на украденные средства. Не знаю… Но хочу что-то делать с этим", — написала супруга Тимура Мирошниченко.

Инна — практикующий адвокат, поэтому предложила всем, кто знает, что происходит с детьми, не имеющими родителей, написать ей и вместе бороться против преступлений.

Юрист Инна Мирошниченко призвала украинцев бороться с насилием в детских домах. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Супруги Мирошниченко только недавно официально стали родителями 2-летнего мальчика. По словам Тимура Мирошниченко, им удалось усыновить ребенка только благодаря невероятной настойчивости жены и их общему большому желанию. Как только супруги Мирошниченко увидели фотографию малыша, им сразу стало понятно — это их сын Марсель.

Напомним, Инна Мирошниченко умилила историей о первой встрече с приемным сыном.

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