Призраки с Дэнни ДеВито, безумный Кейдж и драма об отце: кинопремьеры недели

Фрагмент из фильма "Особняк с привидениями". Фото: Google

На этой неделе в украинский кинопрокат выходят сразу восемь фильмов. Среди них, в частности, фэнтезийная комедия "Особняк с привидениями" и украинская криминальная драма "Отец".

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Особняк с привидениями (США)

Фэнтезийная комедия и детектив снята об одноименном аттракционе в парке Диснейленд. Первый такой открылся в 1969 году. Таких локаций всего пять в мире, и все они уникальны. Экранизацией занялся режиссер Джастин Симиен, разбирающийся в комедиях. Начало работы над фильмом было анонсировано в 2020 году. Основные съемки проходили в Новом Орлеане.

По сюжету мать-одиночка Габби вместе с 9-летним сыном заселяется в старый дом. Здесь наверняка есть привидения, поэтому она привлекает всех, кто только приходит ей в голову, чтобы очистить свое жилье от нечисти. В ленте снялись Лейкит Стэнфилд, Тиффани Геддиш, Овен Уилсон, Дэнни ДеВито, Джейми Ли Кертис, Джаред Лето и другие звезды.

Игра с дьяволом (США)

Фильм ужасов и триллер снял израильский режиссер, номинант на премию Оскар Ювал Адлер, для которого это пятый полнометражный фильм в карьере. Сценарий написал начинающий Люк Парадайз. Наиболее опытный участник съемочной группы — исполнитель главной роли Николас Кейдж. В его творческом наследии более 120 игровых фильмов. Съемки проходили летом 2022 года в Лас-Вегасе.

Смущенная ночь (США)

Боевик и триллер снял сценарист и режиссер Нил Лабут, номинант на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля 2000 года. Последние его успешные работы — сериалы "Миллиарды", "Билли и Билли". Для исполнения главной женской роли пригласили Мэгги Кью, в творчестве которой почти 80 фильмов и сериалов.

Отец (Украина)

Криминальная драма является дебютной режиссерской работой Александра Кобзаря. Он стал продюсером фильма и сыграл главную роль. Принимал участие в 45 фильмах и сериалах ("Поводырь", "Бешеная свадьба"). Над своей новой лентой Кобзарь работал начиная с 2019 года. Говорит, что вдохновение черпал анализируя отношения с отцом и осмысливая значение связей между поколениями.

Сначала на главную роль рассматривался Сергей Михалок (группа Brutto), однако в тот период он полностью посвятил себе музыке. Съемочная группа настояла, чтобы главную роль играл сам Кобзарь.

Паутина (США)

По сюжету ужасов, 9-летний Питер каждую ночь просыпается от странного стука по стенам своей комнаты. Никакие жалобы родителям не успокаивают мальчика. Несмотря на всю реальность странных звуков, мама убеждает его, что это сон, а папа уверяет, что он ничего не слышал. Страхи Питера нарастают с каждым днем, а реакция родителей наталкивает на мысль, что они и являются виновниками происходящего.

Другие премьеры

Напомним, ранее мы писали, сколько фильм "Барби" собрал денег за первые выходные в украинском прокате. Также мы рассказывали, что Netflix показал трейлер предстоящего сериала о суде Джонни Деппа и Эмбер Херд.