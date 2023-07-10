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Приедем в Украину вместе: Камалия поделилась радостной новостью из Лондона

10 июля 2023 13:13
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Приедем в Украину вместе: Камалия поделилась радостной новостью из Лондона
Певица Камалия с мужем. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Камалия в компании дочерей и супруга поделилась радостной новостью. Артистка посетила Лондон в Родительский День.

Семейное видео Камалия запостила в своем Instagram.

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Дочери Камалии и ее мужа Мохаммада Захура учатся в Лондоне. Певица посетила 9-летнюю Мирабеллу и Арабеллу в Англии. Звезда украинской сцены позировала с родными на школьном дворе и рассказала, что скоро приедет с детьми в Украину.

"Слава Украине! Привет из Лондона. У нас последний день обучения и начнутся летние каникулы. Приедем в Украину все вместе!", — рассказала в видео артистка.

 

Камалия ранее сделала заявление о разводе с мужем Захуром. Несмотря на это пара, которая уже вместе 20 лет, продолжает появляться на концертах, фестивалях и отдыхе.

Напомним, певица Камалия испугала поклонников неожиданной новостью. Звезда призналась, что испытывает проблемы со здоровьем.

Ранее богатейшая артистка страны Камалия удивила своих поклонников новой семейной фотографией. Популярная певица показала себя в объятиях мужа Мохаммада Захура, с которым она собиралась развестись.

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