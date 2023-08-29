Продюсер Оли Поляковой признался, сколько зарабатывает Макс Барских – просто космос

Украинский продюсер Михаил Ясинский на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

Украинский продюсер, предприниматель в сфере шоу-бизнеса и продюсер певицы Оли Поляковой Михаил Ясинский дал интервью Славе Демину. Во время интервью украинский продюсер признался, сколько до начала войны зарабатывал певец Макс Барских.

Об этом Михаил Ясинский рассказал во время интервью Славе Демину в YouTube.

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Украинский продюсер и предприниматель отметил, что его компания уже достаточно продолжительное время работает вместе с певцом Максом Барских. Михаил Ясинский отметил, что размер гонорара у украинского певца составляет 50 тысяч долларов.

"У Макса Барских гонорар 50 тысяч долларов. 10 раз по 50 и это 500 тысяч. И это просто какой-то космос", — заявил украинский продюсер и владелец украинской компании Secret Service Entertainment Agency Михаил Ясинский.

Украинский продюсер Михаил Ясинский на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

Продюсер Оли Поляковой отметил, что проект украинского певца Макса Барских уже давно окупился. Также он заявил, что Макс Барских — это полноценный партнер Алана Бадоева по проекту. По словам Михаила Ясинского, у певца есть большой опыт и умение создавать настоящие хиты.

Украинский певец Макс Барских во время выступления в Казахстане. Фото: Instagram Макса Барских

"Максим уже полноценный партнер Алана (Бадоева) по проекту. Раньше это был человек на контракте. Его решение в приоритете. У него большой талант. Главное, что есть у него на сегодняшний день, — это невероятный опыт. Он — самый мощный саундпродюсер. Он знает, как создаются суперхиты. Он видит, как Нео в Матрице. Этот его опыт — бесценен", — отметил продюсер Оли Поляковой.

Как зарабатывает Оля Полякова?

Продюсер украинской певицы заявил, что схема заработка строилась на ее концертах. Михаил Ясинский вспомнил, как он создавал образ и устраивал концертную программу Оли Поляковой.

Продюсер Михаил Ясинский с певицей Олей Поляковой на допремьерном показе комедии "Свингеры". Фото: Instagram "orest.com.ua"

"В 19 году мы не так много с Олей снимали и делали. Стратегия с Олей была больше связана не с самой песней, а с образом и историей. Надо было поражать концертной программой, потому что это были наши деньги — проданные билеты и заказы частные и корпоративные. Мы где-то недорабатывали по песням. Но изучая нашу аудиторию, мы понимали, что эта аудитория не является клиентами стримингов. Музыка для них — это определенное настроение, а не смысл", — отметил Михаил Ясинский.

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