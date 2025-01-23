Продюсер, режиссер Герман Ненов о сюрпризах на Нацотборе Евровидения-2025

Креативный продюсер Нацотбора Евровидения-2025, режиссер Герман Ненов. Фото: Instagram/german.nenov

В четверг, 23 января, прошла пресс-конференции и жеребьевка Нацотбора на Евровидение-2025. Во время нее креативный продюсер Нацотбора от Starlight Production, Герман Ненов, раскрыл подробности грандиозного шоу, которое пройдет 8 февраля.

Соответствующая публикация появилась в его соцсетях.

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По словам Ненова, зрителей и участников шоу ждет одна из самых красивых сцен за всю историю украинских Нацотборов. В центре зала появится грин-рум, где десять делегаций финалистов будут переживать самые эмоциональные моменты шоу перед зрителями.

"Наш оппенинг действительно станет самым масштабным за всю историю украинских Национальных отборов. Девять суперзвезд украинского Евровидения исполнят знаковую для Украины песню в необычной аранжировке, над которой работал Филипп Коляденко. Также мы подготовили для вас пять интервал-актов и неожиданную тройку ведущих, которые знакомы вам из разных лет шоу", — заявил Ненов.

Креативный продюсер Нацотбора на Евровидение-2025 отметил, что в рамках шоу организаторы хотят познакомить зрителей с десяткой финалистов. Все, чтобы еврофаны не только посмотрели их выступления и проголосовали во время отбора, но и поддержали их творчество на стриминговых платформах.

"Нынешний отбор — это не просто музыкальный конкурс, а момент единения страны. Мы стремимся показать уникальность украинской музыки и доказать, что наша креативная индустрия достойна мирового внимания", — подытожил Ненов.

Напомним, ранее мы писали, что Молдова отказалась от участия в конкурсе Евровидение-2025. Также мы рассказывали, что букмекеры сделали первые ставки на победителя Евровидения-2025, которое пройдет в швейцарском Базеле.