Продюсер Оли Поляковой высказал свое мнение о Потапе – что он думает о нем

Певица Оля Полякова со своим продюсером Михаилом Ясинским на открытии Одесского международного кинофестиваля. Фото: instagram.com/p/CW3XEA_NYwT/?hl=ru

Предприниматель в сфере шоу-бизнеса и продюсер певицы Оли Поляковой Михаил Ясинский высказался об украинских звездах во время войны. Украинский продюсер рассказал, что он думает об артистах, в частности, о рэпере и заслуженном артисте Украины Потапе.

Об этом Михаил Ясинский рассказал во время интервью Славе Демину в YouTube.

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Мнение Михаила Ясинского об украинских звездах

Украинский продюсер рассказал, что он думает о поведении звезд во время полномасштабной войны. По мнению Михаила Ясинского, продюсера певицы Оли Поляковой, некоторые популярные звезды так и не смогли привыкнуть к реалиям войны.

Певица Оля Полякова со своим продюсером Михаилом Ясинским на презентации "Всеукраинского профессионального союза работников музыкальной индустрии". Фото: ТСН

Мужчина отметил, что во время войны популярность некоторых звезд несколько меняется, и те, кто был на пике до этого, может сейчас "опуститься в глазах" украинцев. По словам украинского продюсера, сейчас мир совсем стал другим.

"Кто-то рефлексирует, кто-то себя ищет, кто-то потерялся. Но для первого эшелона артистов происходит то же самое, что происходит для тех, кто вчера был во втором, а оказался в третьем. Кто был в четвертом — оказался во втором. Каким будет завтрашний день — вот, что меня интересует. Не может быть вершины, которая была до этого. Мир изменился", — говорит украинский продюсер Михаил Ясинский.

Что продюсер Оли Поляковой думает о Потапе?

Михаил Ясинский утверждает, что известный рэпер, продюсер и заслуженный артист Украины Потап, который только недавно вернулся в Украину, сегодня тоже не смог адаптироваться под условия войны. По словам мужчины, украинский рэпер полностью себя потерял.

Украинский рэпер Потап в программе #2POPОDCAST. Фото: скриншот с YouTube

Продюсер украинской певицы Оли Поляковой утверждает, что сейчас это не имеет отношения к "первому эшелону артистов".

"Мне жаль, что Потап потерялся. А у меня ощущение, не знаю, пересидел ли он. Это отдельный вопрос к Алексею Потапенко. К первому эшелону артистов это не имеет никакого отношения вообще. Это вопрос лично к нему", — также отметил Михаил Ясинский.

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