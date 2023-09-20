Навіщо російські зірки активно їздять на Донбас – думка продюсера Ясинського

Музичний продюсер Михайло Ясинський під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український музичний продюсер Михайло Ясинський дав інтерв’ю радіоведучому Славі Дьоміну. Під час спілкування власник української компанії Secret Service Entertainment Agency висловився про поїздки російських артистів на Донбас.

Це можна почути на каналі Слави Дьоміна в YouTube.

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Відомий продюсер і підприємець пояснив, чому російські виконавці зараз активно їздять на схід України. Також він заявив, що спочатку на Донбас їздили зірки, про яких вже давно всі забули, а тепер це роблять більш-менш відомі артисти.

"Мені здається, що відпрацьовують, і це, звісно, питання великих грошей. Спочатку на Донбас їхали дуже забуті зірки з минулого, з 2022 року поїхали всякі фріки, непотріб. Люди, яким платили. А зараз поїхали вже більш-менш відомі люди. Це означає, що треба посилювати пропагандистський ефект", — вважає продюсер Олі Полякової.

Продюсер Михайло Ясинський зі співачкою Олею Поляковою. Фото: Instagram Михайла Ясинського

Також він розповів, хто з російських артистів зараз вирушає на фронт на Донеччину та з яких причин вони це роблять. За словами українського продюсера, зараз ті, хто є найрозумнішими, вже давно покинули територію Росії.

"Зараз їдуть ті, хто пов’язаний з телебаченням. Це відпрацьовують люди свої телевізійні контракти. Ті, які найрозумніші, вони вже давно поїхали з Росії, певна кількість сидить у Вірменії, інші поїхали в Америку, і вони вже не в темі", — пояснив також Михайло Ясинський.

Лідер гурту "Звери" на Донбасі

Нещодавно на Донбас їздив соліст російського гурту "Звери" Роман Білик, який виступав там перед окупантами. Він був одягнений у військову амуніцію та спостерігав за пуском снаряду, після чого виконав пісню для росіян.

Гурт проти війни

Раніше, коли Росія тільки ввела свої війська на територію України, гурт "Звери" висловлювався проти війни. Учасники гурту зазначали, що потрібно все вирішувати за столом переговорів, втім, потім вони вирішили видалити цей допис.

"Як і всі розсудливі люди, ми проти будь-яких військових дій. Потрібно якомога швидше припинити військові дії та вирішувати питання виключно за столом переговорів", — зазначали у гурті у лютому 2022 року, коли в Україні почалася повномасштабна війна.

Публікація гурту "Звери" стосовно війни в Україні. Фото: скриншот з Facebook

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