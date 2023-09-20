Зачем российские звезды активно ездят на Донбасс – мнение продюсера Ясинского

Музыкальный продюсер Михаил Ясинский во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский музыкальный продюсер Михаил Ясинский дал интервью радиоведущему Славе Демину. Во время общения владелец украинской компании Secret Service Entertainment Agency высказался о поездках российских артистов на Донбасс.

Это можно услышать на канале Славы Демина в YouTube.

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Известный продюсер и предприниматель объяснил, почему российские исполнители сейчас активно ездят на восток Украины. Также он заявил, что сначала на Донбасс ездили звезды, о которых уже давно все забыли, а теперь это делают более или менее известные артисты.

"Мне кажется, что отрабатывают, и это, конечно, вопрос больших денег. Сначала на Донбасс ехали очень забытые звезды из прошлого, с 2022 года поехали всякие фрики, хлам. Люди, которым платили. А сейчас поехали уже более-менее известные люди. Это значит, что нужно усиливать пропагандистский эффект", — считает продюсер Оли Поляковой.

Продюсер Михаил Ясинский с певицей Олей Поляковой. Фото: Instagram Михаила Ясинского

Также он рассказал, кто из российских артистов сейчас отправляется на фронт в Донецкую область и по каким причинам они это делают. По словам украинского продюсера, сейчас самые умные уже давно покинули территорию России.

"Сейчас едут те, кто связан с телевидением. Это отрабатывают люди свои телевизионные контракты. Те, которые самые умные, они уже давно уехали из России, определенное количество сидит в Армении, другие уехали в Америку, и они уже не в теме", — объяснил также Михаил Ясинский.

Лидер группы "Звери" на Донбассе

Недавно на Донбасс ездил солист российской группы "Звери" Роман Билык, который выступал там перед оккупантами. Он был одет в военную амуницию и наблюдал за пуском снаряда, после чего исполнил песню для россиян.

Группа против войны

Ранее, когда Россия только ввела свои войска на территорию Украины, группа "Звери" высказывалась против войны. Участники группы отмечали, что нужно все решать за столом переговоров, но потом они решили удалить это сообщение.

"Как и все здравомыслящие люди, мы против любых военных действий. Нужно как можно скорее прекратить военные действия и решать вопрос исключительно за столом переговоров", — отмечали в группе в феврале 2022 года, когда в Украине началась полномасштабная война.

Публикация группы "Звери" о войне в Украине. Фото: скриншот с Facebook

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