Продюсер Поляковой прокомментировал хейт в соцсетях из-за фото певицы с россиянами за рубежом

Певица Оля Полякова с продюсером Михаилом Ясинским. Фото: Facebook/mikeyasinskiy

На днях певица Оля Полякова опубликовала совместное фото с российским общественным деятелем, который называет себя оппозиционером Александром Невзоровым, и блогером Никой Белоцерковской. В комментариях многие подписчики артистки пристыдили ее за снимок с так называемыми "хорошими россиянами". Не промолчала и блогер, интервьюер Алина Доротюк.

Под ее публикацией в Facebook на защиту певицы встал продюсер Поляковой, Михаил Ясинский.

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Полякова вместе с россиянами и украинским фотографом Соней Плакидюк провела благотворительный ужин, во время которого собирали деньги на помощь Украине:

"Благотворительный ужин у Ники Белоцерковской по поводу выхода книги Александра Невзорова "Происхождение гениальности и фашизма". Собраны деньги на две кареты скорой помощи для парамедиков!" — написала Полякова.

"Мне кажется, некоторые публичные личности и лидеры мнений не осознают своей ответственности за действия, которые транслируют на свою многомиллионную аудиторию. На днях я увидела кучу сториз с лазурного побережья Франции, где украинская певица Оля Полякова и известный фотограф Соня Плакидюк весело сначала готовят, потом проводят так же весело время в компании, внимание, так называемых "хАроших россиян", — возмутилась Доротюк.

Ответ продюсера Поляковой

Михаил Ясинский отметил, что главный факт, а именно благотворительную составляющую в тот вечер, Доротюк упустила. Ниже диалог блогера и продюсера в комментариях под сообщением.

Диалог в комментариях между Михаилом Ясинским и Алиной Доротюк. Скриншот: Facebook/alya.dorotyuk

Напомним, ранее мы писали, что после громкого скандала психолог Спартак Суббота планирует снова снимать "Подкаст терапию". Также мы рассказывали, что Полякова в прямом эфире подвергла критике скандальное интервью обладательницы украинского гражданства, певицы Ани Лорак.