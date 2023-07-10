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Продюсер Поляковой раскритиковал часть шоу Пивоварова, в которой звучит русский язык

10 июля 2023 09:10
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Продюсер Поляковой раскритиковал часть шоу Пивоварова, в которой звучит русский язык
Продюсер Михаил Ясинский и певица Оля Полякова. Фото: Facebook/mikeyasinskiy
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

С начала полномасштабной войны многие украинские артисты перевели свои русскоязычные хиты. Впрочем, есть такие композиции, которые так и остались в оригинальной версии и исполняются на концертах. Один из таких кейсов прокомментировал продюсер певицы Оли Поляковой, Михаил Ясинский.

Видео его интервью появилось на YouTube канале шоумена Славы Демина.

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В разговоре с Деминым продюсер обсуждал, стоит ли украинским артистам переводить русские песни на украинский язык. Слава припомнил концерт Артема Пивоварова в Киеве, на котором также присутствовал Ясинский. В репертуаре артиста есть русская языковая песня "Дом", которую Артем не стал переводить. Пивоваров сам ее не исполняет, за него это делает публика.

"Он заставляет людей петь вместе. И тот, кто разбирается в массовой психологии, сейчас скажет, что это очень опасная вещь. Потому что в тот момент, когда многие люди вынуждены вместе петь на русском языке, эта песня оставляет более эмоциональный след, чем весь концерт в общем. Он их объединяет через коллективное исполнение на русском языке какой-то песни. Лучше бы он такого не делал, такое мое мнение. И это я говорю как человек, очень серьезно занимающийся изучением массовой психологии и психотипа артистов", — заявил Ясинский.

Напомним, ранее мы писали, что продюсер Оли Поляковой прокомментировал хейт в соцсетях из-за фото певицы с россиянами за рубежом. Также мы рассказывали, что Олег Винник отказался переводить песни на украинский язык.

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