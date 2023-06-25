Переворот у Москві:

Продюсер Йосип Пригожин. Фото: instagram.com/prigozhin_iosif/

Чоловік пропутінської співачки Валерії Йосип Пригожин потрапив у конфуз через терористичну ПВК "Вагнер" та її ватажка Євгена Пригожина, який розпочав збройне повстання у Росії. Це дало користувачам мережі привід для мемів.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Було не смішно

Йосип Пригожин розповів, що був шокований ситуацією, яка склалася навколо його прізвища. Чоловік Валерії навіть втратив спокій від уваги до його персони.

"Вчора було зовсім не смішно, бо тривожно. Коли вночі зайшов у соцмережі, мало не очманів. Доводиться на це дивитись з гумористичного боку. Ось так маючи прізвище, можна стати відомим героєм. Мені гикалося вчора від такої кількості уваги, надто багато уваги до моєї персони. Може мені співати почати чи вірші писати. Мені дуже подобається моє прізвище, воно дуже гарне. Якщо моя особа допомагає впоратися зі стресом, то мене це радує", — прокоментував Пригожин.

У ніч проти 24 червня найманці терористичного ПВК "Вагнер" під керівництвом Євгена Пригожина зайняли адміністративні та військові об’єкти. Ватажок окупантів розпочав збройне повстання в Росії. Володимир Путін виступив зі зверненням, в якому назвав Пригожина та тих, хто його підтримує, зрадниками. Проти ватажка "Вагнера" порушили кримінальну справу.

Продюсер Йосип Пригожин прокоментував історію з переворотом у РФ. Фото: instagram.com/prigozhin_iosif/

Нагадаємо, у соцмережі одні користувачі закликали Йосипа Пригожина повернути Ростов-на-Дону та відвести війська. Інші ж, навпаки, раді, що тепер зможуть побачити у ролі першої леді країни-терориста Валерію.

Раніше повстання у Росії в новій пародії обіграв актор "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов.