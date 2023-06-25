Переворот в Москве:

Продюсер Иосиф Пригожин. Фото: instagram.com/prigozhin_iosif/

Муж пропутинской певицы Валерии Иосиф Пригожин попал в конфуз из-за своего однофамильца, после того как террористическая ЧВК "Вагнер" и ее предводитель Евгений Пригожин начали вооруженное восстание в России. Это дало пользователям сети повод для мемов.

Об этом пишут российские СМИ.

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Было не смешно

Иосиф Пригожин рассказал, что был в шоке от ситуации, которая произошла вокруг его фамилии. Муж Валерии даже потерял покой от внимания к его персоне.

"Вчера было совсем не смешно, потому что тревожно. Когда ночью зашел в соцсети, чуть не обалдел. Приходится на это смотреть с юмористической стороны. Вот так имея фамилию, можно стать известным героем. Мне икалось вчера от такого количества внимания, слишком много внимания к моей персоне. Может мне петь начать или стихи писать. Мне очень нравится моя фамилия, она очень красивая. Если моя личность помогает справиться со стрессом, то меня это радует", — прокомментировал Пригожин.

В ночь на 24 июня наемники террористического ЧВК "Вагнер" под руководством Евгения Пригожина заняли административные и военные объекты. Главарь оккупантов начал вооруженное восстание в России. Владимир Путин выступил с обращением, в котором назвал Пригожина и поддерживающих его предателями. Против главаря "Вагнера" возбудили уголовное дело.

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал историю с переворотом в РФ. Фото: instagram.com/prigozhin_iosif/

Напомним, в соцсети одни пользователи призвали Иосифа Пригожина вернуть Ростов-на-Дону и увести войска. Другие же, напротив, рады, что теперь смогут увидеть в роли первой леди страны-террориста Валерию.

Ранее восстание в России в новой пародии обыграл актер "Дизель Шоу" Егор Крутоголов.