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Продюсер Винника сообщил, когда расскажет всю правду о сотрудничестве с певцом

24 апреля 2023 11:06
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Продюсер Винника сообщил, когда расскажет всю правду о сотрудничестве с певцом
Певец Олег Винник и продюсер Александр Горбенко. Фото: tsn.ua
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Исчезновение всех фото и видео в соцсетях певца Олега Винника обсуждают не только его поклонницы, которые называют себя "волчицами", но и коллеги по шоу-бизнесу.

Звездный блогер Богдан Беспалов связался с продюсером артиста Александром Горбенко.

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На днях в сети начались распространяться новости, мол, Винник разорвал деловые отношения с продюсером. А его репертуар хотят приобрести другие артисты. Чтобы расставить все точки над "і" одиозный блогер, написал сообщение продюсеру Олега, в котором предложил записать интервью. Ответ не заставил себя долго ждать.

"Извиняюсь, но на период войны я прекратил продюсерскую деятельность. С удовольствием отвечу на все вопросы после победы", — написал Горбенко.

Переписка звездного блогера с продюсером Олега Винника. Скриншот: Telegram/bespalovmusic

Этот ответ не удовлетворил блогера. Беспалов, назвав Горбенко "другом", отметил, что тот наверняка тот что-то скрывает. И сразу перешел на личности.

Звездный блогер назвал жену Винника "бородой". Так в шоу-бизнесе называют женщин, помогающих представителям ЛГБТ-сообщества скрыть свою сексуальную ориентацию.

Фрагмент в видео с 08:58

Поклонники Винника и пользователи соцсетей возмутились такими громкими заявлениями звездного блогера.

  • Человек не делал каминг-аут, то есть никто не имеет права такое говорить, раз он это не разглашает, значит, что у него на это личные причины. Никто не имеет права это делать… Это называется аутинг, и это недопустимо. Есть границы, которые нельзя пересекать, даже на канале сплетен
  • Вы, обратитесь к врачу
  • Богдан, как ты имеешь право лезть в личную жизнь Олега Винника. Лучше в себе разберись. А не хейть порядочного человека

Напомним, ранее мы писали, что глава официального фан-клуба Олега Винника Валерия Барон защитила артиста и осудила СМИ. Также мы рассказывали, кто удивил и разочаровал телеведущего Юрия Горбунова в период полномасштабной войны.

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