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Продюсера альбомов Майкла Джексона доставили в больницу

19 июня 2023 09:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Продюсера альбомов Майкла Джексона доставили в больницу
Американский музыкальный продюсер Куинси Джонс. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Лауреат 28 премий "Грэмми", американский композитор, аранжировщик и музыкальный продюсер Квинси Джонс попал в больницу. 90-летнему артисту оказали неотложную медицинскую помощь.

Об этом сообщает издание Page Six.

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Подробности

По словам представителя артиста, Квинси имел плохую реакцию на некоторую пищу. Джонс не стал заниматься самолечением, потому что чувствовал себя плохо, и вызвал 911 на помощь. Медики приехали в особняк композитора в Лос-Анджелесе и доставили его в отделение неотложной помощи. Представитель музыкального продюсера отметил, что тот не терял сознания.

Квинси на протяжении многих лет имел большую долю проблем со здоровьем. В 1974-м он перенес опасную для жизни аневризму головного мозга, которая нуждалась в двух операциях и оставила его с шестью стальными шпильками в голове.

"Я считаю, что у меня есть определенный опыт с травмой мозга. Кроме того, моя мать страдала психическим заболеванием", — ранее говорил Джонс в своем документальном фильме "Квинси" 2018 года.

Чем известен Квинси Джонс

Является продюсером альбомов поп короля Майкла Джексона, а именно Off The Wall, Bad и Thriller (51 миллион копий, самый продаваемый альбом в истории музыки). Квинси написал музыку к 50 фильмам ("Новые центурионы", "Остин Пауэрс", "Убить Билла" и другие).

Квинси Джонс и Майкл Джексон. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что британской актрисе и модели Кари Делевинь помогает держать психическое состояние в норме. Также мы рассказывали, что молодая жена шоумена Владимира Остапчука потеряла сознание в Греции.

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