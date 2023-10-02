Продюсеры назвали цену одного эпизода шоу "Голос країни" до полномасштабной войны

Звездные тренеры проекта "Голос країни-13". Фото: 1+1

В начале сентября стартовал европейский сезон шоу "Голос країни-13". Впервые в истории проекта его снимают за границей, в Варшаве, в сотрудничестве с польскими специалистами.

Издание Forbes UA сообщило, во сколько обходилось производство одного эпизода шоу.

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По словам руководителя телевизионного бизнеса 1+1 media и генерального продюсера телеканала "1+1" Максима Кривицкого, стоимость производства одного эпизода украинского шоу до полномасштабной войны составляла более 150 тысяч евро.

"Пока ни один украинский канал обеспечить таких бюджетов не может. Польская сторона взяла на себя большую часть расходов в создании 13-го сезона, а именно — производственные и логистические. Благодаря TVP (польский телеканал. — Ред.) мы получили этот проект по допустимой для нас стоимости", — рассказал он.

Бюджет производства шоу в Польше Кривицкий не раскрывает. Говорит — коммерческая тайна.

Производство шоу за границей

В США, например, в зависимости от сети и контента бюджет о реалити-шоу может колебаться от 100 тысяч долларов до более 500 тысяч за эпизод.

Однако для большого студийного шоу типа "Танцы со звездами" или American Idol эпизод может стоить более миллиона долларов.

На цену эпизода в Великобритании и США влияет гонорар танцовщиков и звезд. В США за неделю на "Танцах со звездами" профессиональным танцорам платят от 8000 до 16 тысяч долларов, а звездам — еще больше.

Напомним, ранее мы писали, что победитель "Голосу країни-11" Сергей Лазановский (RIDNYI) представил клип о ценностях жизни. Также мы рассказывали об участниках шоу "Голос країни-13" в рядах ВСУ.