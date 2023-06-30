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Продюсеры показали, как снимали сногсшибательный трюк с Томом Крузом

30 июня 2023 15:30
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Продюсеры показали, как снимали сногсшибательный трюк с Томом Крузом
Кадр из нового фильма франшизы "Миссия невыполнима". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Менее двух недель остается до украинской премьеры седьмой части франшизы "Миссия невыполнимая" с Томом Крузом в главной роли. Продюсеры боевика подогревают интерес публики к фильму и показывают моменты съемок. В новом видео 60-летний киноактер исполняет сногсшибательный трюк.

Ролик появился на YouTube канале киностудии Paramount Pictures.

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Том Круз с парапланом

Эту сцену фильма "Миссия невозможна. Расплата. Часть первая" снимали в Озерном крае — это горный регион в северо-западной Англии, в графстве Камбрия. В видео Том Круз прыгает с обрыва с парапланом. Сразу за актером отправился оператор.

Кроме Тома Круза в новом фильме снялись Саймон Пегг, Хейли Этвелл, Уинг Рэймс, Шэй Вигем, Генри Черни и другие кинозвезды. Бюджет ленты составил рекордные для франшизы 290 млн долларов. Причинами этого стали, в частности, постоянные переносы съемок на фоне пандемии коронавируса и масштабные трюки Тома Круза.

Премьера второй части "Миссия невыполнима. Расплата" запланирована на 28 июня 2024 года. Режиссером обоих фильмов стал Кристофер МакКуорри.

Напомним, ранее мы писали, что ради короля Чарльза III Том Круз поставил на паузу съемки новой части фильма "Миссия невыполнима". Также мы рассказывали, что в украинский кинопрокат вышел пятый фильм о приключениях Индиана Джонса с Харрисоном Фордом в главной роли.

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