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Продюсери Супербоула не хочуть бачити реперку Lizzo на сцені заходу: причини

13 серпня 2023 07:38
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Продюсери Супербоула не хочуть бачити реперку Lizzo на сцені заходу: причини
Американська реперка Lizzo. Фото: instagram.com/lizzobeeating/
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В американському шоу-бізнесі набирає обертів "скасування" реперки Lizzo. Лауреатку премії "Ґреммі" більше не розглядають як кандидатуру для виступу на "Супербоулі-2024" через скандал, що розгорівся навколо виконавиці.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Подробиці

Інсайдер з Національної футбольної ліги США (НФЛ) заявив виданню, що після звинувачень в аб’юзі та знущаннях над членами своєї команди ім'я Lizzo було відразу викреслено зі списку претендентів на виступ у перерві фінальної гри НФЛ. Хоча до цього її кандидатура розглядалася однією з перших.

"Розмови про те, щоб Lizzo стала частиною шоу у перерві Супербоулі або виконала національний гімн зараз припинені", — розповів інсайдер.

Водночас команда 35-річної виконавиці робить все можливе, щоб урятувати її кар'єру та репутацію. 

"Вони щосили намагаються придумати стратегію, яка врятувала б цей тонучий корабель. Але це стає все більш складним завданням, адже все більше людей звинувачують Lizzo в неприпустимій поведінці. Вона встигла заробити багато грошей, але її хвилина слави, схоже, закінчилася. Ніхто не знає, чи зможе вона колись вибратися з цієї ями", — заявили в оточенні зірки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lizzo (@lizzobeeating)

Троє її колишніх танцівниць подали позов до суду проти зірки. Вони звинуватили співачку в примусовій участі у непристойних заходах, погрозах звільнення,  домаганнях і створенні ворожої робочої атмосфери. За дівчат заступилась номінантка на премію "Оскар", режисерка Софія Налі Еллісон, яка також попрацювала деякий час зі скандальною співачкою.

Раніше ми писали, що Lizzo прокоментувала звинувачення у домаганнях до своїх танцюристок. Також ми розповідали, що ще одна жінка звинуватила лідера гурту Rammstein у домаганнях та побитті.

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