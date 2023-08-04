Скандальна Lizzo вперше прокоментувала звинувачення у домаганнях до своїх танцюристок

Реперка Lizzo. Фото: instagram.com/lizzobeeating/

Співачка Lizzo прокоментувала звинувачення у домаганнях. Одразу троє танцівниць звинуватили зірку у аб’юзі.

Своїми думками з цього приводу Lizzo поділилася у власному Instagram.

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На 35-річну артистку подали до суду троє її колишніх танцівниць за звинуваченнями в домаганнях, дискримінації та створенні ворожого робочого середовища. Lizzo наполягала, що ці заяви не відповідають дійсності, і стверджувала, що її обвинувачів раніше попереджали про їх власну "неналежну та непрофесійну" поведінку.

"Ці останні кілька днів були надзвичайно важкими та неймовірно розчаровуючими. Моя трудова етика, мораль і репутація були поставлені під сумнів. Мій характер критикували. Зазвичай я вирішую не відповідати на неправдиві звинувачення, але вони надто обурливі, щоб на них не звертати уваги. Ці сенсаційні історії походять від колишніх співробітників, які вже публічно зізналися, що їм казали, що їхня поведінка під час гастролей була невідповідною та непрофесійною. Як артистка я завжди була дуже захоплений тим, що роблю. Я серйозно ставлюся до своєї музики та своїх виступів, тому що врешті-решт я хочу представити лише найкраще мистецтво, яке представляє мене та моїх шанувальників. З пристрастю приходить важка праця та високі стандарти", — говорить зірка.

За словами зірки, вона дуже вимоглива, коли справа стосується роботи.

"Іноді мені доводиться приймати важкі рішення, але я ніколи не маю на меті змусити когось почуватися некомфортно або ніби вони не цінуються як важлива частина команди. Я тут не для того, щоб на мене дивилися як на жертву, але я також знаю, що я не той лиходій, яким люди та ЗМІ зображували мене останні кілька днів. Я дуже відкрита щодо своєї сексуальності та самовираження, але я не можу прийняти або дозволити людям використовувати цю відкритість, щоб видавати мене тим, ким я не є. Немає нічого, що я сприймаю більш серйозно, ніж повага, якої ми заслуговуємо як жінки у світі. Я знаю, як це відчувати, коли тебе ганьблять щодня, і ніколи б не критикував і не звільняв співробітника через його вагу. Мені боляче, але я не дозволю, щоб добра робота, яку я зробила у світі, була затьмарена цим. Я хочу подякувати всім, хто підтримав мене в цей важкий час", — подякувала шанувальника артистка.

Реперка Lizzo. Фото: instagram.com/lizzobeeating/

Поп-зірка, чиє справжнє ім'я Мелісса Вівіан Джефферсон, зіткнулася з судовою битвою після того, як танцюристи стверджували, що вона коментувала їхню вагу та змушувала одного доторкнутися до оголеної виконавиці в стрип-клубі.

Відому співачку звинуватили в тому, що вона "запрошувала членів команди по черзі торкатися оголених виконавиць" в амстердамському стриптиз-клубі, йдеться в позові.

Вона нібито заохочувала "ловити фалоімітатори, випущені зі статевих органів артистів, і їсти банани, з їхніх інтимних місць".

35-річна Lizzo відома своєю філософією бодіпозитиву, але її колеги стверджують інше.

В іншому випадку позивачі стверджують, що Lizzo запросила танцюристів до клубу в Парижі, але не згадала, що це був ню-кабаре. Це "шокувало" танцюристів, які сказали, що зірка "позбавила їх права вибору не брати участі".

Раніше суд виніс рішення у гучній справі оскароносного Кевіна Спейсі.

Нагадаємо, лауреатка премії "Оскар" підтвердила аб'юз з боку реперки Lizzo.