Продюсеры Супербоула не хотят видеть рэпершу Lizzo на сцене мероприятия: причины

Американская рэперша Lizzo. Фото: instagram.com/lizzobeeating/

В американском шоу-бизнесе набирает обороты "отмена" рэперши Lizzo. Лауреатку премии "Грэмми" больше не рассматривают как кандидатуру для выступления на "Супербоуле-2024" из-за разгоревшегося вокруг исполнительницы скандала.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Инсайдер из Национальной футбольной лиги США (НФЛ) заявил, что после обвинений в абьюзе и издевательствах над членами своей команды имя Lizzo было сразу вычеркнуто из списка претендентов на выступление в перерыве финальной игры НФЛ. Хотя до этого ее кандидатура рассматривалась одной из первых.

"Разговоры о том, чтобы Lizzo стала частью шоу в перерыве Супербоули или исполнила национальный гимн сейчас прекращены", — рассказал инсайдер.

В то же время, команда 35-летней исполнительницы делает все возможное, чтобы спасти ее карьеру и репутацию.

"Они вовсю пытаются придумать стратегию, которая бы спасла этот тонущий корабль. Но это становится все более сложной задачей, ведь все больше людей обвиняют Lizzo в недопустимом поведении. Она успела заработать много денег, но ее минута славы, похоже, закончилась. Никто не знает, сможет ли она когда-нибудь выбраться из этой ямы", — заявили в окружении звезды.

Трое ее бывших танцовщиц подали иск в суд против звезды. Они обвинили певицу в принудительном участии в непристойных мерах, угрозах увольнения, притязаниях и создании враждебной рабочей атмосферы. За девушек вступилась номинантка на премию "Оскар", режиссер София Нали Эллисон, которая также поработала некоторое время со скандальной певицей.

Ранее мы писали, что Lizzo прокомментировала обвинения в притязаниях к своим танцовщицам. Также мы рассказывали, что еще одна женщина обвинила лидера группы Rammstein в притязаниях и избиениях.