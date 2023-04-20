Продюсеры Wellboy озвучили безумную сумму, которую им должен певец за расторжение контракта

Продюсер Евгений Триплов и блогер Алина Доротюк. Скринштот: YouTube/alina_dorotiuk_

Недавно певец Антон Вельбой разорвал деловые отношения с лейблом Papa music, который занимался его карьерой несколько лет. Артист заявил, что будет работать сам. Впрочем, за разрыв контракта Антону придется заплатить кругленькую сумму.

Об этом в интервью блогеру Алине Доротюк рассказали продюсеры лейбла Papa music.

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Сколько Wellboy должен денег

Когда только скандал начал "разгораться", продюсер Евгений Триплов сообщил, что за два года в проект Wellboy было инвестировано как минимум 200 тысяч долларов. Ни для кого не секрет в шоу-бизнесе, что когда артист разрывает контракт по своему желанию или не выполняет некоторые обязательства, то он должен выплатить немалую сумму денег.

Так вышло и с Антоном Вельбоем. По словам юриста лейбла Papa music, Александра Селиванова, молодой исполнитель должен выплатить 2 млн долларов к 2028 году.

Фрагмент в видео 53:11

Переписка Антона и Евгения

Также в сети оказалась переписка продюсера и Вельбоя. Скрины слив сам Евгений Триплов. Это с его стороны месть Антону и его менеджеру Марте, ранее работавшей в лейбле.

Переписка Триплова и Вельбоя. Скриншот: Telegram/Kulturnaya_Prachechnaya

Переписка Триплова и Вельбоя. Скриншот: Telegram/Kulturnaya_Prachechnaya

Переписка Триплова и Вельбоя. Скриншот: Telegram/Kulturnaya_Prachechnaya

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