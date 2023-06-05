Скандал з Wellboy: продюсери відреагували на виступ артиста

Антон Velboy. Фото: Новини.LIVE

Співак Антон Вельбой, відомий раніше як Wellboy, змінив сценічне ім'я. Але репертур досі співає колишній.

Про це свідчить відео з нещодавнього виступу артиста.

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Порушення авторських прав

Антон Вельбой тепер виступає під псевдонімом Антон Velboi. Але, як стало відомо, артист досі співає хіти, які не має права виконувати після розриву співпраці з лейблом Papa Music.

Антон Velboi виконав свій хіт "Гуси" після скандалу з лейблом Papa Music. Фото: Новини.LIVE

У коментарі Новини.LIVE представники Papa Music підтвердили, що не залишать без уваги нещодавнє порушення артистом авторських прав.

Так, Антон Velboi днями на благодійному концерті виконував пісні зі свого старого репертуару, а саме хіт "Гуси".

Скандал між Velboi та Papa Music виник у квітні. Артист заявив, що припиняє співпрацю з лейблом. Музикант звинуватив менеджмент у співпраці з росіянами.

Раніше стало відомо, що за два роки в проєкт Wellboy було інвестовано як мінімум 200 тисяч доларів. Юристка лейблу, Олександра Селіванова, повідомила, що молодий виконавець має виплатити 2 млн доларів до 2028 року. Антон Вельбой не коментував, як він буде вирішувати фінансові питання.

Нагадаємо, СБУ перевірила продюсерів Wellboy та гурту "Корупція" на співпрацю з росіянами.

Також ми розповідали, що вийшов тизер фільму "Королі репу" з Wellboy та акторкою Ірмою Вітовською.