Скандал з Wellboy: продюсери відреагували на виступ артиста із забороненим репертуаром
Співак Антон Вельбой, відомий раніше як Wellboy, змінив сценічне ім'я. Але репертур досі співає колишній.
Про це свідчить відео з нещодавнього виступу артиста.
Порушення авторських прав
Антон Вельбой тепер виступає під псевдонімом Антон Velboi. Але, як стало відомо, артист досі співає хіти, які не має права виконувати після розриву співпраці з лейблом Papa Music.
У коментарі Новини.LIVE представники Papa Music підтвердили, що не залишать без уваги нещодавнє порушення артистом авторських прав.
Так, Антон Velboi днями на благодійному концерті виконував пісні зі свого старого репертуару, а саме хіт "Гуси".
Скандал між Velboi та Papa Music виник у квітні. Артист заявив, що припиняє співпрацю з лейблом. Музикант звинуватив менеджмент у співпраці з росіянами.
Раніше стало відомо, що за два роки в проєкт Wellboy було інвестовано як мінімум 200 тисяч доларів. Юристка лейблу, Олександра Селіванова, повідомила, що молодий виконавець має виплатити 2 млн доларів до 2028 року. Антон Вельбой не коментував, як він буде вирішувати фінансові питання.
Нагадаємо, СБУ перевірила продюсерів Wellboy та гурту "Корупція" на співпрацю з росіянами.
Також ми розповідали, що вийшов тизер фільму "Королі репу" з Wellboy та акторкою Ірмою Вітовською.