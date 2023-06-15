Продюсеры Wellboy рассказали о суде с артистом и представили его новую песню

Певец Антон Вельбой. Фото: менеджмент артиста

После прекращения сотрудничества с продюсерами певец Антон Вельбой продолжает исполнять хиты под новым сценическим именем Anton Velboy вместо Wellboy. Лейбл Papa Music, которому принадлежат права на песни, намерен судиться с артистом. На 2023 год было запланировано немало премьер. Несмотря на скандал, продюсеры выпустили новую песню Wellboy без участия Антона.

Композиция "Документи у Дії" появилась на всех музыкальных площадках и YouTube Wellboy.

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На официальных страницах артиста Wellboy вышла новая песня, но эти профайлы официально принадлежат Papa music и артист к ним не имеет сейчас доступа.

"После заявления Антона Вельбоя о прекращении сотрудничества с нами и многочисленной публичной грязи, что он и так называемая его новая команда пытались вылить на лейбл, первое мнение было заблокировать песни повсюду, выходившие под псевдонимом Wellboy. Но, мы смотрим на количество прослушиваний песен на площадках и видео которые люди снимают в соцсетях и понимаем, что не имеем морального права отобрать эти песни, прежде всего, у слушателей творчества Wellboy", — сообщили продюсеры.

В этом году лейбл вместе с артистом строил много творческих планов. Было уже записано несколько песен, которые готовили к премьере. Но решение Антона уйти в одностороннем порядке затормозило эти релизы. Продюсеры решили презентовать одну из них — "Документи у Дії".

"Конфликт между нами не разрешился. Несмотря на то, что Антону Вельбою известно о запрете использования музыкальных произведений, правообладателем которых является ООО "ПАПА МЬЮЗИК", он нагло продолжает это делать. Ну что ж, два иска к Антону уже поданы, будет третий … А может, даже и четвертый. Итак, документы в действии", — признался владелец лейбла Papa music Алексей Голубев.

По словам продюсера Евгения Триплова, за два года в проект Wellboy было инвестировано как минимум 200 тысяч долларов.

Напомним, ранее мы писали, что СБУ проверила продюсеров Wellboy и группы "Коррупция" на сотрудничество с россиянами. Также мы рассказывали об ответе менеджмента Антона Вельбоя на его выступление, несмотря на скандал с продюсерами.