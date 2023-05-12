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Проект "Українська пісня" объявил шорт-лист финалистов

12 мая 2023 13:46
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Проект "Українська пісня" объявил шорт-лист финалистов
Звездные гости фестиваля "Українська пісня". Фото: Instagram/ukrsongproject
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Фестиваль "Українська пісня/Ukrainian Song Project" объявил шорт-лист финалистов. Кроме молодых музыкантов на сцену во Львове выйдут и звезды украинского шоу-бизнеса, среди которых представители Украины на конкурсе "Евровидение-2023", группа TVORCHI.

Новини.LIVE расскажет подробнее о фестивале.

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Кто стал финалистом

В этом году на конкурс участники подали 170 заявок на участие, из которых жюри выбрало короткий список победителей. Всего в шорт-листе семь участников.

ОKS м заявил о себе в 16 лет на популярном шоу "Голос країни" в 2020-м. Музыкант стал суперфиналистом 10 сезона и попал в топовые подборки лучших выступлений с песней Lovely американской певицы Билли Айлиш.

Polina Dashkova — молодая певица с закарпатскими корнями, появившаяся в украинском шоу-бизнесе во время полномасштабной войны.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by POLINA DASHKOVA (@dashkova_music)

YAGODA — певица Лилия Верес зарекомендовала себя как романтическая и лирическая исполнительница. Карьеру начала в 2018 году.

T.HUTSULS — новый музыкальный проект масштабного культурологического движения Hutsul Planet. Современный саунд в сочетании с уникальными звуками гуцульских народных инструментов — цимбалы, трембита, дримбы, свирели, флояры, дуды.

7TEEN'S — франковская молодежная группа, финалисты телепроекта "Співають всі". Исполнили TikTok хит AUMG.

YOGEN — новый музыкальный проект на арене украинского шоу-бизнеса. Лауреат всеукраинских и международных конкурсов. Был солистом мюзикла "Бродвей" (Южная Корея). Экс-участник бойз-бэнда LUCKY4. Амбассадор многих украинских брендов.

ZELENOOKA — молодая певица и автор собственных песен. Настоящее имя Анастасия Мацуцкая.

Также "Українська пісня/ Ukrainian Song Project 2023" совместно с порталом МУЗВАР объявил о поиске восьмого участника финала. Для участия нужно заполнить форму на сайте в разделе "Стань ДЖОКЕРОМ". Результаты будут оглашены 20 мая.

Когда пройдет фестиваль

"Українська пісня/Ukrainian Song Project" пройдет 17 июня во Львове. На сцену кроме конкурсантов выйдут TVORCHI, ALEKSEEV, Jerry Heil, Злата Огневич, Арсен Мирзоян и другие звезды.

Напомним, ранее мы писали, что певица Джамала представила альбом Qirim в сопровождении симфонического оркестра в Ливерпуле. Также мы рассказывали, что певец Макс Барских верхом на конях появился в новом клипе.

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