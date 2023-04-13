Проекту официально быть: вышел первый тизер предстоящего сериала о Гарри Поттере

Исполнители главных ролей в фильмах о Гарри Поттере. Фото: seventeen.com

В начале этого месяца стало известно, что американская компания Warner Bros. и HBO планируют снять сериальную адаптацию книг британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Соглашение было на финальной стадии утверждения. Похоже, кинобоссы смогли обо всем договориться.

На YouTube-канале HBO Max вышел первый тизер будущего сериала о самом известном юном волшебнике.

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"Ваше письмо из Хогвартса уже здесь", — лаконично говорится в подписи к тизеру. Помимо компании HBO, киногигант Warner Bros. Discovery официально объявил о начале съемок.

"Мы рады предоставить зрителям возможность заново открыть для себя Хогвартс. "Гарри Поттер" — это культурный феномен, и его фанаты до сих пор ждут больше нового контента, связанного с волшебным миром. Вместе с Warner Bros. и Джоан Роулинг мы запустим сериал, который подробно перенесет каждую из культовых книг на экраны", — заявили представители HBO.

Накануне генеральный директор Warner Bros. Дэвид Заслав и глава HBO Кэйси Блойс долго убеждали Джоан Роулинг снять сериальную адаптацию приключений молодых волшебников. Как и в полнометражных фильмах, писательница примет участие в производстве, чтобы сохранить авторский взгляд на франшизу.

Создатели предстоящего шоу планируют снять на кожу отдельный сезон. Так что поклонников вселенной Гарри Поттера ждет как минимум семь сезонов.

Напомним, ранее мы писали, что исполнитель роли Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф готовится впервые стать отцом. Также мы рассказывали, что умер звезда фильмов о Гарри Поттере и франшизах "Звездные войны", британский актер Пол Грант.