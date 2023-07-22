Пройшов крізь пекло: "Джанґо вільний" Джеймі Фокс вперше розповів про проблеми зі здоров'ям
Актор Джеймі Фокс вперше розповів про своє одужання через три місяці після того, як його госпіталізували через невідоме "медичне ускладнення". 55-річна зірка картини "Джанґо вільний" повідомив шанувальникам, що він не "сліпий" і не "паралізований".
Емоційний допис Фокс зробив у своєму Instagram.
Хочу, щоб ви бачили, як я сміюсь та гуляю
За словами актора, він пройшов через те, через що ніколи не думав, що пройде.
"Я знаю, що багато людей хотіли почути щось від мене, але, чесно кажучи, я не хотів, щоб ви бачили мене таким. Я хочу, щоб ви бачили, як я сміюся, добре проводжу час, гуляю, жартую, знімаю фільм або телешоу. Я не хотів, щоб ви бачили мене з трубками, і намагалися з’ясувати, чи вдасться одужати", — зі сльозами на очах зізнався актор.
Фокс, заявив, що він пройшов крізь "пекло і назад", щоб вижити. Зірка подякував своїй сестрі Деондрі Діксон і доньці Корін, 29 років, за те, що вони "врятували" йому життя та не розголошували подробиць про його госпіталізацію.
"Їм, Богу, багатьом видатним медикам я можу залишити це відео. Я не можу передати вам, як це чудово, коли ваша сім’я так бере участь, вони захищали мене. Я знаю, що говорять про людей, які плачуть на відео...але я не збираюся знімати другий дубль, це те, що є. Як я вже сказав, я хочу, щоб ви запам’ятали мене за жарти, які я відпускаю, і за фільми, які я знімаю — деякі з них хороші, а деякі ні (я думаю, що в мене є хороший), і пісні, які я співаю. Я тут, на землі, завдяки чудовим людям. Я тут на Землі через Бога. Я повертаюся", — говорить Фокс.
Фокс підписав відео: "Щиро дякую всім...це був довгий шлях, але всі молитви чудових людей і Бога допомогли мені пройти".
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