Пройшов крізь пекло: "Джанґо вільний" Джеймі Фокс вперше розповів про проблеми зі здоров'ям

Актор Джеймі Фокс. Фото: instagram.com/iamjamiefoxx/

Актор Джеймі Фокс вперше розповів про своє одужання через три місяці після того, як його госпіталізували через невідоме "медичне ускладнення". 55-річна зірка картини "Джанґо вільний" повідомив шанувальникам, що він не "сліпий" і не "паралізований".

Емоційний допис Фокс зробив у своєму Instagram.

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Хочу, щоб ви бачили, як я сміюсь та гуляю

За словами актора, він пройшов через те, через що ніколи не думав, що пройде.

"Я знаю, що багато людей хотіли почути щось від мене, але, чесно кажучи, я не хотів, щоб ви бачили мене таким. Я хочу, щоб ви бачили, як я сміюся, добре проводжу час, гуляю, жартую, знімаю фільм або телешоу. Я не хотів, щоб ви бачили мене з трубками, і намагалися з’ясувати, чи вдасться одужати", — зі сльозами на очах зізнався актор.

Фокс, заявив, що він пройшов крізь "пекло і назад", щоб вижити. Зірка подякував своїй сестрі Деондрі Діксон і доньці Корін, 29 років, за те, що вони "врятували" йому життя та не розголошували подробиць про його госпіталізацію.

"Їм, Богу, багатьом видатним медикам я можу залишити це відео. Я не можу передати вам, як це чудово, коли ваша сім’я так бере участь, вони захищали мене. Я знаю, що говорять про людей, які плачуть на відео...але я не збираюся знімати другий дубль, це те, що є. Як я вже сказав, я хочу, щоб ви запам’ятали мене за жарти, які я відпускаю, і за фільми, які я знімаю — деякі з них хороші, а деякі ні (я думаю, що в мене є хороший), і пісні, які я співаю. Я тут, на землі, завдяки чудовим людям. Я тут на Землі через Бога. Я повертаюся", — говорить Фокс.

Фокс підписав відео: "Щиро дякую всім...це був довгий шлях, але всі молитви чудових людей і Бога допомогли мені пройти".

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