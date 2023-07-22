Прошел сквозь ад: "Джанго свободен" Джейми Фокс впервые рассказал о проблемах со здоровьем

Актер Джейми Фокс. Фото: instagram.com/iamjamiefoxx/

Актер Джейми Фокс впервые рассказал о своем выздоровлении спустя три месяца после того, как его госпитализировали из-за неизвестного "медицинского осложнения". 55-летняя звезда картины "Джанго освобожденный" сообщил поклонникам, что он не "слеп" и не "парализован".

Эмоциональное сообщение Фокс сделал в своем Instagram.

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Хочу, чтобы вы видели, как я смеюсь и гуляю

По словам актера, он прошел через то, через что никогда не думал, что пройдет.

"Я знаю, что многие люди хотели услышать что-то от меня, но, честно говоря, я не хотел, чтобы вы видели меня таким. Я хочу, чтобы вы видели, как я смеюсь, хорошо провожу время, гуляю, шучу, снимаю фильм или телешоу. Я не хотел, чтобы вы видели меня с трубками, и пытались выяснить, удастся ли поправиться", — со слезами на глазах признался актер.

Фокс, сказал, что он прошел через "ад и обратно", чтобы выжить. Звезда поблагодарил свою сестру Деондри Диксон и дочь Корин, 29 лет, за то, что они "спасли" ему жизнь и не разглашали подробностей о его госпитализации.

"Им, Богу, многим выдающимся медикам я могу оставить это видео. Я не могу передать вам, как это замечательно, когда ваша семья так участвует, они защищали меня. Я знаю, что говорят о плачущих на видео людях...но я не собираюсь снимать второй дубль, это то, что есть. Как я уже сказал, я хочу, чтобы вы запомнили меня за шутки, которые я отпускаю, и за фильмы, которые я снимаю — некоторые из них хорошие, а некоторые нет (я думаю, что у меня есть хорошие), и песни, которые я пою. Я здесь, на земле, благодаря чудесным людям. Я здесь на Земле благодаря Богу. Я возвращаюсь",— говорит Фокс.

Фокс подписал видео: "Искренне благодарю всех...это был долгий путь, но все молитвы замечательных людей и Бога помогли мне выстоять".

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