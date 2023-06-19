Ольга Фреймут розповіла про подію на честь коштів для ЗСУ – в мережі засудили

Українська телеведуча Ольга Фреймут під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відома українська телеведуча, журналістка та акторка Ольга Фреймут розповіла про подію для допомоги Україні. Популярна ведуча розповіла про те, що гроші з цієї події підуть на допомогу Збройним силам України, та отримала критику від публіки.

Відповідну публікацію Ольга Фреймут розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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"Друзі, вітаю. У Лондоні відбулася подія, яку допомагала організувати і провела, заснування Spilka. Це організація, яка об'єднує британських та українських юристів, політичні та бізнес-еліти. Вони вже багато зробили для України, запевнили, що будуть з нами до перемоги. На події були представлені артефакти War Fragment Museum, шматочок нашої "Мрії" також був. До речі, ці експонати продаються, гроші перераховують нашим рідним ЗСУ. @kennedyslaw @fairfaxfinancial @lloyds.bank , Embassy of Ukraine in UK, @sterlinglawuk @support_ukraine_london Дякую за макіяж чарівній @loca_mocca_makeup_ , а жакет вчинив фурор, це @jjsquee_", — написала Ольга Фреймут.

Користувачі мережі не змогли промовчати та почали обговорювати нову публікацію української телеведучої, залишаючи свої коментарі.

Для України потрібно одне — закрити усіх корумпованих депутатів, суддів, недоволонтерів !!!! Які грабували, грабують, а зараз під час війни ще й знущаються над простим народом! Гидко. Мерзенно. Душа болить! !!!!!

Це та, котра каже, що це війна раші з Америкою на території України. Прокацапська н*волоч, перестань відвідувати московитську церкву, і мізки твої стануть на місце…

це так гарно, коли ми разом донатимо, ми — сила, і головне, щоб ці гроші спрямовані були саме для ЗСУ, і не розікрали їх, дуже болить. на нашій рідній землі війна

Коментарі зі сторінки Ольги Фреймут. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Ольги Фреймут. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська ведуча Ольга Фреймут показала своїх дітей у Лондоні.

Раніше ми розповідали про те, що відома телеведуча Ольга Фреймут звернулася до своєї старшої доньки.

Також ми повідомляли про те, що українська телеведуча Ольга Фреймут звернулася до росіянок та білорусок.