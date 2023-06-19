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"Прокацапская св*лочь": Ольгу Фреймут обвинили в связи с Россией

19 июня 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Ольга Фреймут рассказала о событии в честь средств для ВСУ – в сети осудили
Украинская телеведущая Ольга Фреймут во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская телеведущая, журналистка и актриса Ольга Фреймут рассказала о событии для помощи Украине. Популярная ведущая рассказала о том, что деньги с этого события пойдут на помощь Вооруженным силам Украины, и получила критику от публики.

Соответствующую публикацию Ольга Фреймут разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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"Друзья, приветствую. В Лондоне состоялось событие, которое помогала организовать и провела, основание Spilka. Это организация, которая объединяет британских и украинских юристов, политические и бизнес-элиты. Они уже много сделали для Украины, заверили, что будут с нами до победы. На событии были представлены артефакты War Fragment Museum, кусочек нашей "Мечты" также был. Кстати, эти экспонаты продаются, деньги перечисляют нашим родным ВСУ. @kennedyslaw @fairfaxfinancial @lloyds.bank, Embassy of Ukraine in UK, @sterlinglawuk @support_ukraine_london Спасибо за макияж очаровательной @loca_mocca_makeup_ , а жакет произвел фурор, это @jjsquee_", — написала Ольга Фреймут.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by FreimutOlia (@freimutolia)

Пользователи сети не смогли промолчать и начали обсуждать новую публикацию украинской телеведущей, оставляя свои комментарии.

  • Для Украины нужно одно — закрыть всех коррумпированных депутатов, судей, недоволонтеров!!!! Которые грабили, грабят, а сейчас во время войны еще и издеваются над простым народом! Противно. Гнусно. Душа болит! !!!!!
  • Это та, которая говорит, что это война раши с Америкой на территории Украины. Прокацапская св*волчь, перестань посещать московитскую церковь, и мозги твои станут на место…
  • Это так хорошо, когда мы вместе донатим, мы сила, и главное, чтобы эти деньги направлены были именно для ВСУ, и не разворовали их, очень болит. на нашей родной земле война
Комментарии со страницы Ольги Фреймут
Комментарии со страницы Ольги Фреймут. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Ольги Фреймут
Комментарии со страницы Ольги Фреймут. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали, что известная украинская ведущая Ольга Фреймут показала своих детей в Лондоне.

Ранее мы рассказывали о том, что известная телеведущая Ольга Фреймут обратилась к своей старшей дочери.

Также мы сообщали о том, что украинская телеведущая Ольга Фреймут обратилась к россиянкам и белорускам.

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