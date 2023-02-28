Бывшая жена Пьера Нарцисса везет его голограмму в оккупированный Луганск

Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс с бывшей женой

Прошлым летом скончался российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс (настоящее имя Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза). Исполнителю песни "Шоколадный заяц" было 45 лет. На его смерти уже многие месяцы хайпует его бывшая жена Валерия. Она решила стать популярной, взяла новый псевдоним и анонсировала концерт в оккупированном Луганске.

Об этом сообщают росСМИ.

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Вдова певца начала сольную карьеру под сценическим псевдонимом Monisha. Она выпустила свой первый трек "Криминал" и заявила, что собирается на оккупированные украинские территории.

"Я еду в Луганск. Будем радовать солдат классной программой. У нас отличный балет. Прозвучат песни Нарцисса. Он появится на экране. Это будет давать стимул солдатам", — сообщила Валерия Калачева о планах радовать оккупантов.

Напомним, ранее мы писали, что бывшая подопечная певицы Натальи Могилевской сбежала в россию и начала сотрудничество с путинистом, продюсером Юрием Бардашем. Также мы рассказывали, что на стадионе "Лужники" в москве прошел традиционный пропагандистский митинг-концерт, приуроченный ко дню местных "защитников" и диктатору путину.