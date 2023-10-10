Предлагал сделать пластическую операцию: экс невеста Канье Веста шокировала подробностями их романа

Джулия Фокс и Канье Уэст. Фото: instagram.com/julia_fox_west/

Джулия Фокс поделилась подробностями своего романа с рэпером Канье Уэстом. Модель готовит новые мемуары Down The Drain.

Об этом пишет Daily Mail.

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33-летняя Джулия пишет о том, как 46-летний Канье романтически преследовал ее посредством текстовых сообщений и "десятков телефонных звонков", прежде чем пригласить ее присоединиться к нему на новогодней вечеринке в Майами. Джулия утверждает, что сначала отклонила предложение, но передумала, когда Канье, с которым она встречалась один месяц в начале 2022 года, пообещал отвезти ее на событие на частном самолете.

После встречи в клубе Канье вывел ее на улицу на автостоянку и расстегнул молнию на штанах, чтобы помочиться.

Модель и актриса Джулия Фокс. Фото: instagram.com/juliafox/

"Канье начинает мочиться на стену, и я быстро прикрываю его", — вспоминает Джулия, добавив, что она кричала на прохожих, чтобы они не фотографировали.

"Когда он снова застегнул штаны, он обнял меня и притянул к себе, страстно целуя", — добавила она.

Модель также написала, что пара тусовалась в гостиничном номере, когда рэпер предложил заплатить за увеличение ее груди.

"Мы проводим день, играя в Uno. "Я сделаю тебе грудь, если хочешь", — сказал он", — вспоминает Джулия, отклонившая предложение.

Джулия сказала The Guardian, что она поняла, что ее "используют как пешку в этом крупном плане отомстить бывшей жене Канье, Ким Кардашьян".

"Это унизительно. Оказаться в таком глупом положении", — сказала модель об отношениях.

Джулия сказала, что Канье "настроил" ее против Ким. Рэпер начал использовать социальные сети, чтобы преследовать Ким и разглашать ее личную жизнь.

"Я просто чувствовала себя его маленькой марионеткой", — добавила она.

Напомним, Канье Уэст создал строгий режим для новой жены.

Ранее Ким Кардашьян ошеломила домашней фотосессией в крошечном белье.