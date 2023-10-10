Предлагал сделать пластическую операцию: экс невеста Канье Веста шокировала подробностями их романа

Предлагал сделать пластическую операцию: экс-невеста Канье Уэста шокировала подробностями их романа
Джулия Фокс поделилась подробностями своего романа с рэпером Канье Уэстом. Модель готовит новые мемуары Down The Drain.
Об этом пишет Daily Mail.
Шокирующие подробности отношений с Канье Уэстом
33-летняя Джулия пишет о том, как 46-летний Канье романтически преследовал ее посредством текстовых сообщений и "десятков телефонных звонков", прежде чем пригласить ее присоединиться к нему на новогодней вечеринке в Майами. Джулия утверждает, что сначала отклонила предложение, но передумала, когда Канье, с которым она встречалась один месяц в начале 2022 года, пообещал отвезти ее на событие на частном самолете.
После встречи в клубе Канье вывел ее на улицу на автостоянку и расстегнул молнию на штанах, чтобы помочиться.
"Канье начинает мочиться на стену, и я быстро прикрываю его", — вспоминает Джулия, добавив, что она кричала на прохожих, чтобы они не фотографировали.
"Когда он снова застегнул штаны, он обнял меня и притянул к себе, страстно целуя", — добавила она.
Модель также написала, что пара тусовалась в гостиничном номере, когда рэпер предложил заплатить за увеличение ее груди.
"Мы проводим день, играя в Uno. "Я сделаю тебе грудь, если хочешь", — сказал он", — вспоминает Джулия, отклонившая предложение.
Джулия сказала The Guardian, что она поняла, что ее "используют как пешку в этом крупном плане отомстить бывшей жене Канье, Ким Кардашьян".
"Это унизительно. Оказаться в таком глупом положении", — сказала модель об отношениях.
Джулия сказала, что Канье "настроил" ее против Ким. Рэпер начал использовать социальные сети, чтобы преследовать Ким и разглашать ее личную жизнь.
"Я просто чувствовала себя его маленькой марионеткой", — добавила она.
Напомним, Канье Уэст создал строгий режим для новой жены.
Ранее Ким Кардашьян ошеломила домашней фотосессией в крошечном белье.