Пропутінська Інстасамка прийшла на "килим" до Мізуліної: про що благала

Російська співачка Інстасамка (Instasamka). Фото: росЗМІ

Пропутінська молода реп-виконавиця Інстасамка (Instasamka) прилетіла до Москви з Об’єднаних Арабських Еміратів (Дубай), де живе останні місяці. А все аби дещо пообіцяти пропагандистці, голові Ліги безпечного інтернету Катерини Мізуліній.

Про це чиновниця повідомила у своєму Telegram-каналі.

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Нещодавно Дарія Зотєєва (справжнє ім’я Інстасамки) стикнулась з масовими скасуваннями своїх концертів у РФ. Чиновники пояснювали, що це вимагали невдоволені батьки, оскільки "тексти Інстасамки спекулюють темами девіантної поведінки, екстремізму, радикалізму, містять тематику, яка шкодить духовно-моральному вихованню молоді".

Мізуліна тоді дякувала регіональній владі за пильність. На її думку, творчість Інстасамки йде всупереч із культурною політикою Росії, оскільки в ній "пропагується аморальна поведінка та вживання алкоголю та наркотиків".

Саме тому Інстасамка швиденько прилетіла в Москву на килим до чиновниці. Реперка пообіцяла прибрати зі своїх треків згадки заборонених речовин, менше матюкатися і пропагувати розпусту. Також скандальна молода путіністка вирішила остаточно повернутися до Москви з Дубая.

"Тенденція відмови від забороненого контенту у творчості продовжується. Виконавці планують видалити усі треки, що містять небезпечну інформацію. Час покаже", — підсумувала Катерина Мізуліна.

Інстасамка та Катерина Мізуліна. Фото: Telegram Катерини Мізуліної

Нагадаємо, раніше ми писали, що співзасновника Pink Floyd, британського музиканта Роджера Вотерса, який обожнює Путіна, звинуватили в антисемітизмі. Також ми розповідали, що власниця українського громадянства, співачка Ані Лорак допомагає окупантам збирати гроші на їхні плани.