Пропутинская Инстасамка пришла на "ковер" к Мизулиной: о чем умоляла

Российская певица Инстасамка (Instasamka). Фото: росСМИ

Пропутинская молодая рэп-исполнительница Инстасамка (Instasamka) прилетела в Москву из Объединенных Арабских Эмиратов (Дубай), где проживает последние месяцы. А все, чтобы кое-что пообещать пропагандистке, главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.

Об этом чиновница сообщила в своем Telegram-канале.

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Недавно Дарья Зотеева (настоящее имя Инстасамки) столкнулась с массовыми отменами своих концертов в РФ. Чиновники объясняли, что это требовали недовольные родители, поскольку "тексты Инстасамки спекулируют темами девиантного поведения, экстремизма, радикализма, содержат тематику, которая вредит духовно-нравственному воспитанию молодежи".

Мизулина тогда благодарила региональные власти за бдительность. По ее мнению, творчество Инстасамки идет вопреки культурной политике России, поскольку в ней "пропагандируется аморальное поведение и употребление алкоголя и наркотиков".

Именно поэтому Инстасамка быстро прилетела в Москву на ковер к чиновнице. Реперша пообещала убрать со своих треков упоминания запрещенных веществ, меньше материться и пропагандировать разврат. Также скандальная молодая путинистка решила окончательно вернуться в Москву из Дубая.

"Тенденция отказа от запрещенного контента в творчестве продолжается. Исполнители планируют удалить все треки, содержащие опасную информацию. Время покажет", — подытожила Екатерина Мизулина.

Инстасамка и Екатерина Мизулина. Фото: Telegram Екатерины Мизулиной

Напомним, ранее мы писали, что соучредителя Pink Floyd, британского музыканта Роджера Вотерса, котоырй обожает Путина, обвинили в антисемитизме. Также мы рассказывали, что обладательница украинского гражданства, певица Ани Лорак, помогает оккупантам собирать деньги на их планы.