Пропутінській "інфоциганці" Бліновській продовжили термін домашнього арешту

Російська блогерка Олена Бліновська. Фото: Google

У квітні поліція країни-терориста затримала російську блогерку Олену Бліновську, яка кілька років не сплачувала податків. Пропутінська творчиня так званого "марафону бажань" разом із чоловіком вигадала схему, за якою занижувала отримані доходи. Російський суд продовжив блогерці термін домашнього арешту.

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Путіністка під арештом

До суду Бліновська приїхала у супроводі адвокатів. На запитання місцевих журналістів, як їй живеться без Інтернету, подружка зірок-пропагандистів відповідати не стала. Бліновська повністю визнала провину та висловила готовність співпрацювати з місцевою поліцією.

Однак, блогерка зауважила, що браслет заважає їй жити — вона хоче гуляти з дітьми та собакою, а також ходити до храму, щоб, скоріше за все, замолювати гріхи. Попри сльози путіністки, суд окупантів не пішов на поступки. Їй продовжили термін ув'язнення ще на місяць.

Російська блогерка Олена Бліновська. Фото: Google

Проблеми з законом

Проти Бліновської порушили одразу дві кримінальні справи: легалізація коштів у особливо великому розмірі та ухилення від сплати податків. За даними слідства, у період з 2019 по 2021 роки путіністка занизила отримані доходи та не сплатила податок на додану вартість та податок на доходи фізичних осіб на загальну суму понад 918 мільйонів рублів (11 млн 214 тисяч доларів).

Нагадаємо раніше ми писали, що в російської співачки Алли Пугачової та гумориста Максима Галкіна, які засудили війну в Україні та емігрували з дітьми до Ізраїлю, почалися проблеми з податковою службою у РФ.

Також ми розповідали, що путіністку Алсу, яка є донькою одіозного можновладця, перевіряє податкова РФ.