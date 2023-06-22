Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Пропутінській "інфоциганці" Бліновській продовжили термін домашнього арешту arrow

Пропутінській "інфоциганці" Бліновській продовжили термін домашнього арешту

22 червня 2023 16:36
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Пропутінській "інфоциганці" Бліновській продовжили термін домашнього арешту
Російська блогерка Олена Бліновська. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У квітні поліція країни-терориста затримала російську блогерку Олену Бліновську, яка кілька років не сплачувала податків. Пропутінська творчиня так званого "марафону бажань" разом із чоловіком вигадала схему, за якою занижувала отримані доходи. Російський суд продовжив блогерці термін домашнього арешту.

Про це повідомляють росЗМІ. 

Читайте також:

Путіністка під арештом 

До суду Бліновська приїхала у супроводі адвокатів. На запитання місцевих журналістів, як їй живеться без Інтернету, подружка зірок-пропагандистів відповідати не стала. Бліновська повністю визнала провину та висловила готовність співпрацювати з місцевою поліцією. 

Однак, блогерка зауважила, що браслет заважає їй жити — вона хоче гуляти з дітьми та собакою, а також ходити до храму, щоб, скоріше за все, замолювати гріхи. Попри сльози путіністки, суд окупантів не пішов на поступки. Їй продовжили термін ув'язнення ще на місяць.

Російська блогерка Олена Бліновська. Фото: Google

Проблеми з законом

Проти Бліновської порушили одразу дві кримінальні справи: легалізація коштів у особливо великому розмірі та ухилення від сплати податків. За даними слідства, у період з 2019 по 2021 роки путіністка занизила отримані доходи та не сплатила податок на додану вартість та податок на доходи фізичних осіб на загальну суму понад 918 мільйонів рублів (11 млн 214 тисяч доларів). 

Нагадаємо раніше ми писали, що в російської співачки Алли Пугачової та гумориста Максима Галкіна, які засудили війну в Україні та емігрували з дітьми до Ізраїлю, почалися проблеми з податковою службою у РФ.

Також ми розповідали, що путіністку Алсу, яка є донькою одіозного можновладця, перевіряє податкова РФ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

None

РФ готує теракт на Запорізькій АЕС, — Зеленський

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB