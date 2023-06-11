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Знаменитий замок Пугачової та Галкіна опинився під арештом

11 червня 2023 17:19
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Знаменитий замок Пугачової та Галкіна опинився під арештом
Російський гуморист Максим Галкін. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В російської співачки Алли Пугачової та гумориста Максима Галкіна, які засудили війну в Україні та емігрували з дітьми до Ізраїлю, почалися проблеми з податковою службою у РФ. Їхній відомий замок в селищі Грязь Московської області опинився під арештом. 

Про це повідомляють росЗМІ

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Подробиці 

Виявляється, податкові пристави ще 2018 року наклали арешт на маєток з територією площею у 212 соток. Тоді Максим Галкін ходив по судах через невиплачені податки. Йшлося про дрібні суми, але несплата тільки зростала.

Те, що житло було під арештом п’ять років, зіркове подружжя мало турбувало. Але тепер арешт заважає їм продати нерухомість за велику суму. Напередодні Пугачова з чоловіком оцінили будинок з 20 кімнатами, підземним паркінгом та басейном у мільярд рублів (12 млн 90 тисяч доларів), а рієлтори наполягають на сумі у 500 мільйонів (6 млн 45 тисяч доларів).

Окрім цього, потенційному покупцеві доведеться викласти за обслуговування замку. На охорону йде близько 500 тисяч рублів (6000 доларів), обслуговування басейну — ще 150 тисяч валюти "болот" (1800 доларів) на місяць. Також доведеться оплачувати послуги як мінімум покоївки та садівника, який доглядає величезну територію.

Замок Пугачової та Галкіна. Фото: Google
Замок Пугачової та Галкіна. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що Аллі Пугачовій заборонили продавати дачу за майже три мільйони доларів. Також ми розповідали, що росіяни захейтили Пугачову, яка підтримала лідера гурту "ДДТ" Юрія Шевчука.

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