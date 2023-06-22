Российская блогерша Елена Блиновская. Фото: Google

В апреле полиция страны-террориста задержала российскую блогершу Елену Блиновскую, которая несколько лет не платила налоги. Пропутинская создательница так называемого "марафона желаний" вместе с мужем придумала схему, по которой занижала полученные доходы. Российский суд продлил блогершесрок домашнего ареста.

Об этом сообщают росСМИ.

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В суд Блиновская приехала в сопровождении адвокатов. На вопросы местных журналистов, как ей живется без Интернета, подружка звезд-пропагандистов отвечать не стала. Блиновская полностью признала вину и выразила готовность сотрудничать с местной полицией.

Однако блогерша заметила, что браслет мешает ей жить — она хочет гулять с детьми и собакой, а также ходить в храм, чтобы, скорее всего, замаливать грехи. Несмотря на слезы путинистки, суд оккупантов не пошел на уступки. Ей продлили срок заключения еще на месяц.

Российская блоггерша Елена Блиновская. Фото: Google

Проблемы с законом

Против Блиновской возбудили сразу два уголовных дела: легализация средств в особо крупном размере и уклонение от уплаты налогов. По данным следствия, в период с 2019 по 2021 годы путинистка занизила полученные доходы и не уплатила налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму более 918 миллионов рублей (11 млн 214 тысяч долларов).

Напомним, ранее мы писали, что у российской певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина, осудивших войну в Украине и эмигрировавших с детьми в Израиль, начались проблемы с налоговой службой в РФ.

Также мы рассказывали, что путинистку Алсу, которая является дочерью одиозного чиновника, проверяет налоговая РФ.