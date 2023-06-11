Пропутинского внука Эдиты Пьехи госпитализировали

Российский певец Стас Пьеха. Фото: Google

Пропутинский певец Стас Пьеха, который с самого начала российской военной агрессии против Украины в 2014 году поддерживает режим Кремля, попал в больницу. У 42-летнего исполнителя обнаружили проблемы с сердцем.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Ночью путинисту стало плохо и ему немедленно вызвали скорую. Врачи настояли на экстренной госпитализации и сразу же положили Стаса в реанимацию. Внук известной советской певицы Эдиты Пьехи находится в одной из московских больниц. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

О проблемах со здоровьем пропагандист сам рассказал в соцсетях: он опубликовал фотографии из кареты скорой помощи, а позже добавил снимок из больницы, на котором позировал с медицинским оборудованием.

"Неожиданно я снова испугался за жизнь и почувствовал ее несомненную ценность, хоть и понимал возможные вердикты, потому что моя кардиограмма не устроила бригаду скорой помощи. Меня доставили в Боткинскую больницу, где провели полный набор сердечных исследований", — сообщил путинист.

Российский певец Стас Пьеха в больнице. Скриншот: росСМИ

Отметим, что еще в 2015 году Стас Пьеха исполнил своеобразную "оду" "гуманитарным конвоям", которые Российская Федерация регулярно отправляла на оккупированные Донецкую и Луганскую области.

В 2018 году был доверенным лицом кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина. В начале 2023-го внесен в санкционный список Украины, предполагающий блокировку активов, полное прекращение коммерческих операций, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств певца.

Напомним, ранее мы писали, что российский певец и актер Никита Джигурда присоединился к оккупантам на Донбассе. Также мы рассказывали, что российская актриса Яна Троянова назвала жизнь в РФ адом и сообщила, куда сбежала из "болот".