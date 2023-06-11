Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Пропутинского внука Эдиты Пьехи госпитализировали arrow

Пропутинского внука Эдиты Пьехи госпитализировали

11 июня 2023 10:54
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Пропутинского внука Эдиты Пьехи госпитализировали
Российский певец Стас Пьеха. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Пропутинский певец Стас Пьеха, который с самого начала российской военной агрессии против Украины в 2014 году поддерживает режим Кремля, попал в больницу. У 42-летнего исполнителя обнаружили проблемы с сердцем.

Об этом сообщают РосСМИ.

Читайте также:

Подробности

Ночью путинисту стало плохо и ему немедленно вызвали скорую. Врачи настояли на экстренной госпитализации и сразу же положили Стаса в реанимацию. Внук известной советской певицы Эдиты Пьехи находится в одной из московских больниц. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

О проблемах со здоровьем пропагандист сам рассказал в соцсетях: он опубликовал фотографии из кареты скорой помощи, а позже добавил снимок из больницы, на котором позировал с медицинским оборудованием.

"Неожиданно я снова испугался за жизнь и почувствовал ее несомненную ценность, хоть и понимал возможные вердикты, потому что моя кардиограмма не устроила бригаду скорой помощи. Меня доставили в Боткинскую больницу, где провели полный набор сердечных исследований", — сообщил путинист.

Российский певец Стас Пьеха в больнице. Скриншот: росСМИ

Отметим, что еще в 2015 году Стас Пьеха исполнил своеобразную "оду" "гуманитарным конвоям", которые Российская Федерация регулярно отправляла на оккупированные Донецкую и Луганскую области.

В 2018 году был доверенным лицом кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина. В начале 2023-го внесен в санкционный список Украины, предполагающий блокировку активов, полное прекращение коммерческих операций, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств певца.

Напомним, ранее мы писали, что российский певец и актер Никита Джигурда присоединился к оккупантам на Донбассе. Также мы рассказывали, что российская актриса Яна Троянова назвала жизнь в РФ адом и сообщила, куда сбежала из "болот".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас