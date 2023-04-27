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Пропутинскую "инфоцыганку" Блиновскую задержали на границе и возбудили против нее уголовное дело

27 апреля 2023 10:14
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Пропутинскую "инфоцыганку" Блиновскую задержали на границе и возбудили против нее уголовное дело
Российская блогерша Елена Блиновская. Фото: росСМИ
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Многие российские знаменитости публично или "молчаливо" поддержали кровавый кремлевский режим. Среди них и блогерша, которая проводит немало марафонов, Елена Блиновская. За это ее называют "инфоцыганкой". Впрочем, сейчас у нее огромные проблемы с законодательством страны-террориста.

Об этом сообщают росСМИ.

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Знаменитую блогершу, которая дружит с пропагандистами, задержали при попытке пересечь границу РФ на арендованной машине. Блиновская имела билеты на самолет в другую страну.

Против нее возбудили сразу два уголовных дела: легализация средств в особо крупном размере и уклонение от уплаты налогов. По данным следствия, в период с 2019 по 2021 годы путинистка занизила полученные доходы и не уплатила налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму более 918 миллионов рублей (11 млн 214 тысяч долларов).

Российская блогерша Елена Блиновская. Фото: росСМИ

Блиновская пользовалась схемой дробления собственного бизнеса. Кроме того, с целью предоставления видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными средствами блогерша легализовала их путем осуществления финансовых операций. Наличные деньги Блиновская и ее команда пробивали через 18 организаций, что помогало обходить систему.

Сейчас на домашних адресах и в офисе блогерши-миллионницы проводятся обыски и следственные действия. Сама Блиновская находится на допросе в следственном комитете страны-террориста.

Напомним, ранее мы писали, что шоумен Алексей Дурнев посмотрел сториз в соцсетях и высмеял жалующихся на жизнь россиян. Также мы рассказывали, что путинист Иван Охлобыстин мерзким голосом озвучил пропагандистский мультфильм о войне в Украине.

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