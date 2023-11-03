Прощання з Сергієм Сивохою - фото з похорону

Церемонія прощання з Сергієм Сивохою. Фото: Новини.LIVE

У Жовтневому палаці у Києві 3 листопада попрощались з шоуменом, актором та гумористом Сергієм Сивохою. Попрощатися з ним прийшли десятки людей, зокрема його родина та колеги.

Церемонія прощання — у фоторепортажі Новини.LIVE.

Читайте також:

Сергій Сивохо помер вранці 17 жовтня у Німеччині, де проходив лікування. Відомо, що у 2017 році йому поставили діагноз виразка шлунку, з яким він боровся.

Портрет Сергія Сивохо. Фото: Новини.LIVE

Церемонія прощання у Жовтневому палаці. Фото: Новини.LIVE

Нагороди Сергія Сивохи. Фото: Новини.LIVE

Священник на церемонії прощання. Фото: Новини.LIVE

Дружина шоумена під час прощальної промови сказала, що її чоловік до останнього допомагав людям.

Дружина Сергія Сивохи Тетяна. Фото: Новини.LIVE

"Навіть вже не маючи сил, будучи хронічно хворою людиною, він робив все для України, для людей. Він дуже любив Україну. Він любив Донбас, свою батьківщину. І до останнього часу він мав надію, що Донбас повернеться", — сказала дружина Тетяна.

На церемонії прощання була присутня мама Сивохи, дружина та син.

Мама Сергія Сивохи. Фото: Новини.LIVE

Окрім того, прийшли провести його в останню путь колеги з шоубізнесу. Серед присутніх, зокрема, були Стас Боклан, Володимир Дантес, Євгеній Кошовий, Юрій Корявченков.

Володимир Дантес на церемонії прощання з Сивохою. Фото: Новини.LIVE

Станіслав Боклан на церемонії прощання з Сивохою. Фото: Новини.LIVE

Юрій Корявченков обіймає дружину Сивохи. Фото: Новини.LIVE

Євгеній Кошовий на прощанні з Сивохою. Фото: Новини.LIVE

Люди на церемонії прощання. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, раніше ми писали, що путіністи повідомили про смерть Сергія Сивохи.

Також ми повідомляли, що близька подруга Сергія Сивохи підтвердила його смерть та назвала точний час.