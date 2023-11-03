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Прощання з гумористом Сивохою у Києві — фоторепортаж

3 листопада 2023 16:09
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Прощання з Сергієм Сивохою - фото з похорону
Церемонія прощання з Сергієм Сивохою. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

У Жовтневому палаці у Києві 3 листопада попрощались з шоуменом, актором та гумористом  Сергієм Сивохою. Попрощатися з ним прийшли десятки людей, зокрема його родина та колеги. 

Церемонія прощання — у фоторепортажі Новини.LIVE. 

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Сергій Сивохо помер вранці 17 жовтня у Німеччині, де проходив лікування. Відомо, що у 2017 році йому поставили діагноз виразка шлунку, з яким він боровся.

Сергей Сивохо
Портрет Сергія Сивохо. Фото: Новини.LIVE
Прощание с юмористом Сивохо
Церемонія прощання у Жовтневому палаці. Фото: Новини.LIVE
награды Сергея Сивохи
Нагороди Сергія Сивохи. Фото: Новини.LIVE
Похорон Сивохи
Священник на церемонії прощання. Фото: Новини.LIVE

Дружина шоумена під час прощальної промови сказала, що її чоловік до останнього допомагав людям. 

Жена Сивохо
Дружина Сергія Сивохи Тетяна. Фото: Новини.LIVE

"Навіть вже не маючи сил, будучи хронічно хворою людиною, він робив все для України, для людей. Він дуже любив Україну. Він любив Донбас, свою батьківщину. І до останнього часу він мав надію, що Донбас повернеться", — сказала дружина Тетяна. 

На церемонії прощання була присутня мама Сивохи, дружина та син.

Мама Сивохо
Мама Сергія Сивохи. Фото: Новини.LIVE

Окрім того,  прийшли провести його в останню путь колеги з шоубізнесу. Серед присутніх, зокрема, були Стас Боклан, Володимир Дантес, Євгеній Кошовий, Юрій Корявченков.

Похорон Сивохи
Володимир Дантес на церемонії прощання з Сивохою. Фото: Новини.LIVE
Боклан на похороне Сивохо
Станіслав Боклан на церемонії прощання з Сивохою. Фото: Новини.LIVE
Юзик на похороне Сивохо
Юрій Корявченков обіймає дружину Сивохи. Фото: Новини.LIVE
Кошевой на похороне Сивохо
Євгеній Кошовий на прощанні з Сивохою. Фото: Новини.LIVE
Похорон Сивохи
Люди на церемонії прощання. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, раніше ми писали, що путіністи повідомили про смерть Сергія Сивохи.

Також ми повідомляли, що близька подруга Сергія Сивохи підтвердила його смерть та назвала точний час.

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