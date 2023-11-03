Прощання з Сергієм Сивохою - фото з похорону

Прощання з гумористом Сивохою у Києві — фоторепортаж
У Жовтневому палаці у Києві 3 листопада попрощались з шоуменом, актором та гумористом Сергієм Сивохою. Попрощатися з ним прийшли десятки людей, зокрема його родина та колеги.
Церемонія прощання — у фоторепортажі Новини.LIVE.
Сергій Сивохо помер вранці 17 жовтня у Німеччині, де проходив лікування. Відомо, що у 2017 році йому поставили діагноз виразка шлунку, з яким він боровся.
Дружина шоумена під час прощальної промови сказала, що її чоловік до останнього допомагав людям.
"Навіть вже не маючи сил, будучи хронічно хворою людиною, він робив все для України, для людей. Він дуже любив Україну. Він любив Донбас, свою батьківщину. І до останнього часу він мав надію, що Донбас повернеться", — сказала дружина Тетяна.
На церемонії прощання була присутня мама Сивохи, дружина та син.
Окрім того, прийшли провести його в останню путь колеги з шоубізнесу. Серед присутніх, зокрема, були Стас Боклан, Володимир Дантес, Євгеній Кошовий, Юрій Корявченков.
Нагадаємо, раніше ми писали, що путіністи повідомили про смерть Сергія Сивохи.
Також ми повідомляли, що близька подруга Сергія Сивохи підтвердила його смерть та назвала точний час.
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