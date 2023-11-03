Прощание с Сергеем Сивохой - фото с похорон

Церемония прощания с Сергеем Сивохой. Фото: Новини.LIVE

В Октябрьском дворце в Киеве 3 ноября простились с шоуменом, актером и юмористом Сергеем Сивохо. Проститься с ним пришли десятки людей, в том числе его семья и коллеги.

Церемония прощания — в фоторепортаже Новини.LIVE.

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Сергей Сивохо скончался утром 17 октября в Германии, где проходил лечение. Известно, что в 2017 году ему был поставлен диагноз язва желудка, с которым он боролся.

Портрет Сергея Сивохо. Фото: Новини.LIVE

Церемония прощания в Жовтневом дворце. Фото: Новини.LIVE

Награды Сергея Сивохо. Фото: Новини.LIVE

Священник на церемонии прощания. Фото: Новини.LIVE

Жена шоумена во время прощальной речи сказала, что ее муж до последнего помогал людям.

Жена Сергея Сивохо Татьяна. Фото: Новини.LIVE

"Даже уже не имея сил, будучи хронически больным человеком, он делал все для Украины, для людей. Он очень любил Украину. Он любил Донбасс, свою родину. И до последнего времени он надеялся, что Донбасс вернется", — сказала жена Татьяна.

На церемонии прощания присутствовала мама Сивохо, жена и сын.

Мама Сергея Сивохо. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, пришли провести его в последний путь коллеги по шоу-бизнесу. Среди присутствующих были Станислав Боклан, Владимир Дантес, Евгений Кошевой, Юрий Корявченков.

Владимир Дантес на церемонии прощания с Сивохо. Фото: Новини.LIVE

Станислав Боклан на церемонии прощания с Сивохо. Фото: Новини.LIVE

Юрий Корявченков занимает жену Сивохо. Фото: Новини.LIVE

Евгений Кошевой на прощании с Сивохо. Фото: Новини.LIVE

Люди на церемонии прощания. Фото: Новини.LIVE

Напомним, ранее мы писали, что путинисты сообщили о смерти Сергея Сивохо.

Также мы сообщали, что близкая подруга Сергея Сивохо подтвердила его смерть и назвала точное время.