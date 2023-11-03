Прощание с Сергеем Сивохой - фото с похорон

Прощание с юмористом Сивохо в Киеве — фоторепортаж
В Октябрьском дворце в Киеве 3 ноября простились с шоуменом, актером и юмористом Сергеем Сивохо. Проститься с ним пришли десятки людей, в том числе его семья и коллеги.
Церемония прощания — в фоторепортаже Новини.LIVE.
Сергей Сивохо скончался утром 17 октября в Германии, где проходил лечение. Известно, что в 2017 году ему был поставлен диагноз язва желудка, с которым он боролся.
Жена шоумена во время прощальной речи сказала, что ее муж до последнего помогал людям.
"Даже уже не имея сил, будучи хронически больным человеком, он делал все для Украины, для людей. Он очень любил Украину. Он любил Донбасс, свою родину. И до последнего времени он надеялся, что Донбасс вернется", — сказала жена Татьяна.
На церемонии прощания присутствовала мама Сивохо, жена и сын.
Кроме того, пришли провести его в последний путь коллеги по шоу-бизнесу. Среди присутствующих были Станислав Боклан, Владимир Дантес, Евгений Кошевой, Юрий Корявченков.
Напомним, ранее мы писали, что путинисты сообщили о смерти Сергея Сивохо.
Также мы сообщали, что близкая подруга Сергея Сивохо подтвердила его смерть и назвала точное время.
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