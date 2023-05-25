Прощання з Тіною Тернер: тисячі квітів, свічок та монумент на Алеї зірок
Напередодні, 24 травня, померла американо-швейцарська співачка Тіна Тернер. Їй було 83 роки. Нею захоплювався Елвіс Преслі, запрошували виступити найвідоміші політики, але її серце завжди було з народом. Тіна збирала десятки тисяч шанувальників на стадіонах та викладалась на повну навіть під час останнього туру 2009-го, коли їй було 69. По всьому світу фанати легенди світової музики приносять квіти до знакових місць.
Новини.LIVE розкаже про ці локації та покаже зворушливі фотографії.
Квіти біля дому Тіни
З 2013 року Тернер є громадянкою Швейцарії. Вона відмовилась від американського і жила неподалік Цюриху, в невеликому містечку Кюснахт. Саме тут вона і померла. В будинку й досі живе її чоловік, Ервін Бах. Саме сюди шанувальники зірки першими принесли квіти та свічки.
Пам'ятник в Каліфорнії
Іменну зірку на голлівудській Алеї слави (Лос-Анджелес, Каліфорнія) Тіна Тернер отримала ще 1986 року. Саме тут шанувальники спорудили імпровізований монумент. Звідти у прямий етер багатьох телеканалів виходили журналісти.
Лондон, Велика Британія
Невеликий імпровізований меморіал з'явився біля театру Олдвіч. Це одна з локацій в Лондоні, в яких виступала Тіна Тернер.
Нагадаємо, раніше ми писали цитати Тіни Тернер, які назавжди залишаться в серцях шанувальників. Також ми розповідали, як співачка Бейонсе та супермодель Наомі Кемпбелл відреагували на смерть Тіни Тернер.