Прощання з Тіною Тернер: тисячі квітів, свічок та монумент на Алеї зірок

Меморіал Тіни Тернер біля її дому у Швейцарії. Фото: Reuters

Напередодні, 24 травня, померла американо-швейцарська співачка Тіна Тернер. Їй було 83 роки. Нею захоплювався Елвіс Преслі, запрошували виступити найвідоміші політики, але її серце завжди було з народом. Тіна збирала десятки тисяч шанувальників на стадіонах та викладалась на повну навіть під час останнього туру 2009-го, коли їй було 69. По всьому світу фанати легенди світової музики приносять квіти до знакових місць.

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Квіти біля дому Тіни

З 2013 року Тернер є громадянкою Швейцарії. Вона відмовилась від американського і жила неподалік Цюриху, в невеликому містечку Кюснахт. Саме тут вона і померла. В будинку й досі живе її чоловік, Ервін Бах. Саме сюди шанувальники зірки першими принесли квіти та свічки.

Меморіал Тіни Тернер біля її дому у Швейцарії. Фото: Reuters

Меморіал Тіни Тернер біля її дому у Швейцарії. Фото: Reuters

Меморіал Тіни Тернер біля її дому у Швейцарії. Фото: Reuters

Меморіал Тіни Тернер біля її дому у Швейцарії. Фото: Reuters

Краєвид з будинку Тіни Тернер у Швейцарії. Фото: Reuters

Пам'ятник в Каліфорнії

Іменну зірку на голлівудській Алеї слави (Лос-Анджелес, Каліфорнія) Тіна Тернер отримала ще 1986 року. Саме тут шанувальники спорудили імпровізований монумент. Звідти у прямий етер багатьох телеканалів виходили журналісти.

Меморіал Тіни Тернер в Лос-Анджелесі. Фото: Reuters

Меморіал Тіни Тернер в Лос-Анджелесі. Фото: Reuters

Зірка Тіни Тернер на Алеї слави в Лос-Анджелесі. Фото: Reuters

Меморіал Тіни Тернер в Лос-Анджелесі. Фото: Reuters

Лондон, Велика Британія

Невеликий імпровізований меморіал з'явився біля театру Олдвіч. Це одна з локацій в Лондоні, в яких виступала Тіна Тернер.

Меморіал Тіни Тернер в Лондоні. Фото: Reuters

Меморіал Тіни Тернер в Лондоні. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми писали цитати Тіни Тернер, які назавжди залишаться в серцях шанувальників. Також ми розповідали, як співачка Бейонсе та супермодель Наомі Кемпбелл відреагували на смерть Тіни Тернер.