Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Прощание с Тиной Тернер: тысячи цветов, свечей и монумент на Аллее звезд arrow

Прощание с Тиной Тернер: тысячи цветов, свечей и монумент на Аллее звезд

25 мая 2023 17:16
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Прощание с Тиной Тернер: тысячи цветов, свечей и монумент на Аллее звезд
Мемориал Тины Тернер возле ее дома в Швейцарии. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне, 24 мая, скончалась американо-швейцарская певица Тина Тернер. Ей было 83 года. Ею восхищался Элвис Пресли, приглашали выступить самые известные политики, но ее сердце всегда было с народом. Тина собирала десятки тысяч поклонников на стадионах и выкладывалась по полной даже во время последнего тура в 2009-м, когда ей было 69. По всему миру фанаты легенды мировой музыки приносят цветы в знаковые места.

Новини.LIVE расскажет об этих локациях и покажет трогательные фотографии.

Читайте также:

Цветы у дома Тины

С 2013 года Тернер является гражданкой Швейцарии. Она отказалась от американского и жила недалеко от Цюриха, в небольшом городке Кюснахт. Именно здесь она и скончалась. В доме до сих пор живет ее муж, Эрвин Бах. Именно сюда поклонники звезды первыми принесли цветы и свечи.

Мемориал Тины Тернер возле ее дома в Швейцарии. Фото: Reuters
Мемориал Тины Тернер возле ее дома в Швейцарии. Фото: Reuters
Мемориал Тины Тернер возле ее дома в Швейцарии. Фото: Reuters
Мемориал Тины Тернер возле ее дома в Швейцарии. Фото: Reuters
Краевид из дома Тины Тернер в Швейцарии. Фото: Reuters

Памятник в Калифорнии

Именную звезду на голливудской Аллее славы (Лос-Анджелес, Калифорния) Тина Тернер получила еще в 1986 году. Именно здесь поклонники построили импровизированный монумент. Оттуда в прямой эфир многих телеканалов выходили журналисты.

Мемориал Тины Тернер в Лос-Анджелесе. Фото: Reuters
Мемориал Тины Тернер в Лос-Анджелесе. Фото: Reuters
Звезда Тины Тернер на Аллее славы в Лос-Анджелесе. Фото: Reuters
Мемориал Тины Тернер в Лос-Анджелесе. Фото: Reuters

Лондон, Великобритания

Небольшой импровизированный мемориал появился у театра Олдвич. Это одна из локаций в Лондоне, в которых выступала Тина Тернер.

Мемориал Тины Тернер в Лондоне. Фото: Reuters
Мемориал Тины Тернер в Лондоне. Фото: Reuters

Напомним, ранее мы писали цитаты Тины Тернер, которые навсегда останутся в сердцах поклонников. Также мы рассказывали, как певица Бейонсе и супермодель Наоми Кэмпбелл отреагировали на смерть Тины Тернер.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

Вадим Столар: Вынужденные переселенцы узнают столицу благодаря нашему проекту "Знакомься: Киев!"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас