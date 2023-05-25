Прощание с Тиной Тернер: тысячи цветов, свечей и монумент на Аллее звезд

Мемориал Тины Тернер возле ее дома в Швейцарии. Фото: Reuters

Накануне, 24 мая, скончалась американо-швейцарская певица Тина Тернер. Ей было 83 года. Ею восхищался Элвис Пресли, приглашали выступить самые известные политики, но ее сердце всегда было с народом. Тина собирала десятки тысяч поклонников на стадионах и выкладывалась по полной даже во время последнего тура в 2009-м, когда ей было 69. По всему миру фанаты легенды мировой музыки приносят цветы в знаковые места.

Новини.LIVE расскажет об этих локациях и покажет трогательные фотографии.

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Цветы у дома Тины

С 2013 года Тернер является гражданкой Швейцарии. Она отказалась от американского и жила недалеко от Цюриха, в небольшом городке Кюснахт. Именно здесь она и скончалась. В доме до сих пор живет ее муж, Эрвин Бах. Именно сюда поклонники звезды первыми принесли цветы и свечи.

Мемориал Тины Тернер возле ее дома в Швейцарии. Фото: Reuters

Мемориал Тины Тернер возле ее дома в Швейцарии. Фото: Reuters

Мемориал Тины Тернер возле ее дома в Швейцарии. Фото: Reuters

Мемориал Тины Тернер возле ее дома в Швейцарии. Фото: Reuters

Краевид из дома Тины Тернер в Швейцарии. Фото: Reuters

Памятник в Калифорнии

Именную звезду на голливудской Аллее славы (Лос-Анджелес, Калифорния) Тина Тернер получила еще в 1986 году. Именно здесь поклонники построили импровизированный монумент. Оттуда в прямой эфир многих телеканалов выходили журналисты.

Мемориал Тины Тернер в Лос-Анджелесе. Фото: Reuters

Мемориал Тины Тернер в Лос-Анджелесе. Фото: Reuters

Звезда Тины Тернер на Аллее славы в Лос-Анджелесе. Фото: Reuters

Мемориал Тины Тернер в Лос-Анджелесе. Фото: Reuters

Лондон, Великобритания

Небольшой импровизированный мемориал появился у театра Олдвич. Это одна из локаций в Лондоне, в которых выступала Тина Тернер.

Мемориал Тины Тернер в Лондоне. Фото: Reuters

Мемориал Тины Тернер в Лондоне. Фото: Reuters

Напомним, ранее мы писали цитаты Тины Тернер, которые навсегда останутся в сердцах поклонников. Также мы рассказывали, как певица Бейонсе и супермодель Наоми Кэмпбелл отреагировали на смерть Тины Тернер.