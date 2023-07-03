Катерина Лозовицька звернулася до всіх хейтерів – дівчина гнівно рознесла їх

Переможниця шоу "Холостяк-12" Катерина Лозовицька під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Українська модель, блогерка та переможниця 12-го сезону романтичного шоу "Холостяк" Катерина Лозовицька звернулася до хейтерів. Дівчина гнівно звернулася до тих, хто критикує її за щасливе життя та роман з чоловіками під час війни в Україні.

Відповідне звернення Катерина Лозовицька розмістила в розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Молода українська модель нещодавно розкрила цікаві подробиці свого особистого життя. Вона розповіла про те, що в її житті з’явився новий чоловік, хоча не так давно Катерина будувала стосунки з головним героєм шоу "Холостяк-12" Алексом Топольським.

Дівчина розповіла про те, як її новий коханий зробив їй подарунок в іншій країні.

Пізніше вона показала себе в автомобілі свого хлопця та розповіла про те, як він нарвав їй бузок.

Все це дуже не сподобалось користувачам мережі та підписникам Катерини Лозовицької.

Люди почали засуджувати її за щасливе життя та романи з кимось в період, коли в Україні йде повномасштабна війна, а багато чоловіків перебувають на фронті та боряться за свободу країни. Також підписники дівчини засудили за те, як вона знищує квіти.

Прочитавши все це, Катерина не змогла промовчати, тому одразу ж звернулася до тих, хто її критикує. Спочатку українська модель подякувала всім шанувальникам, які її підтримують, а потім звернулася до хейтерів через їхні напади.

Stories Катерини Лозовицької. Фото: скріншот з Instagram

"Люди, які починають виписувати мені цей зашквар, можете навіть не намагатись. Я звичайна дівчина, яка просто хоче бути щасливою. І не збираюсь за це виправдовуватись. Як і за те, що продовжую жити, коли в Україні війна", — звернулася до хейтерів Катерина Лозовицька.

Також дівчина попросила залишити свою думку при собі та донатити на допомогу українській армії.

"Прошу залишити свою токсичність при собі. А гроші за оплачені коменти ботам скинути на ЗСУ!" — також написала дівчина.

Нагадаємо, ми писали про те, що переможниця шоу "Холостяк-12" Катерина Лозовицька показала подарунок від коханого за кордоном.

Раніше ми розповідали про те, що модель Катерина Лозовицька відверто пояснила причини свого розставання з головним героєм шоу "Холостяк-12" Алексом Топольським.

Також ми повідомляли про те, що головний герой шоу "Холостяк-12" Алекс Топольський показав свою нову дівчину.