Екатерина Лозовицкая обратилась ко всем хейтерам – девушка гневно разнесла их

Победительница шоу "Холостяк-12" Екатерина Лозовицкая во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинская модель, блогерша и победительница 12-го сезона романтического шоу "Холостяк" Екатерина Лозовицкая обратилась к хейтерам. Девушка гневно обратилась к тем, кто критикует ее за счастливую жизнь и роман с мужчинами во время войны в Украине.

Соответствующее обращение Екатерина Лозовицкая разместила в разделе Stories на своей странице в Instagram.

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Молодая украинская модель недавно раскрыла интересные подробности своей личной жизни. Она рассказала о том, что в ее жизни появился новый мужчина, хотя недавно Екатерина строила отношения с главным героем шоу "Холостяк-12" Алексом Топольским.

Девушка рассказала о том, как ее новый любимый преподнес ей подарок в другой стране.

Позже она показала себя в автомобиле своего парня и рассказала о том, как он нарвал ей сирень.

Все это очень не понравилось пользователям сети и подписчикам Екатерины Лозовицкой.

Люди начали осуждать ее за счастливую жизнь и романы с кем-то в период, когда в Украине идет полномасштабная война, а многие мужчины находятся на фронте и борются за свободу страны. Также подписчики девушки осудили за уничтожение цветов.

Прочитав все это, Екатерина не смогла промолчать, поэтому сразу обратилась к тем, кто ее критикует. Сначала украинская модель поблагодарила всех поклонников, которые ее поддерживают, а затем обратилась к хейтерам из-за их нападений.

Stories Екатерины Лозовицкой. Фото: скриншот из Instagram

"Люди, которые начинают выписывать мне этот зашквар, можете даже не пытаться. Я обычная девушка, которая просто хочет быть счастливой. И не собираюсь за это оправдываться. Как и за то, что продолжаю жить, когда в Украине война", — обратилась к хейтерам Екатерина Лозовицкая.

Также девушка попросила оставить свое мнение при себе и донатить в помощь украинской армии.

"Прошу оставить свою токсичность при себе. А деньги за оплаченные комменты ботам сбросить на ВСУ!", — также написала девушка.

Напомним, мы писали о том, что победительница шоу "Холостяк-12" Екатерина Лозовицкая показала подарок от любимого за границей.

Ранее мы рассказывали, что модель Екатерина Лозовицкая откровенно объяснила причины своего расставания с главным героем шоу "Холостяк-12" Алексом Топольским.

Также мы сообщали, что главный герой шоу "Холостяк-12" Алекс Топольский показал свою новую девушку.