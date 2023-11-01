"Просил чесать спину" — стартовал суд над Робертом Де Ниро, которого обвиняют в сексизме

Актер Роберт Де Ниро. Фото: instagram.com/robertdenirodaily

В Нью-Йорке стартовал судебный процесс над актером Робертом Де Ниро, которого бывшая работница Грэм Робинсон обвинила в плохом отношении и сексистских замечаниях. Женщина претендует на 12 миллионов долларов за принесенные ей в течение работы на актера "эмоциональные страдания" и "унижения".

Об этом пишет Daily Mail.

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80-летний Роберт Де Ниро принял участие в более чем пятичасовом слушании по делу ненадлежащего отношения к Грэм Робинсон, которая была вице-президентом по производству и финансам его компании с 2008 по 2019 год.

Женщина обвинила актера в том, что он звонил по телефону ей в нерабочее время. Например, когда она была на похоронах своей бабушки, он звонил и просил купить его сыну билет. Также он однажды звонил в 4 утра, ведь упал и просил забрать его в больницу. Тогда оказалось, что Де Ниро сломал спину.

Работница Де Ниро — Грэм Робинсон. Фото: Daily Mail

Также Робинсон рассказала о сексистском отношении. К примеру, актер просил почесать ему спину. Как признал сам Де Ниро, такое случалось дважды. А еще он давал поручение купить ему мартини и отправить на такси в суши-бар, в котором ужинал поздно вечером. Такоже он не дал Грэм рекомендации, когда она уволилась в 2019 году.

Роберт Де Ниро выходит из суда. Фото: Daily Mail

Роберт Де Ниро принял эти обвинения, однако казалось, он не видит в своем отношении ничего такого, ведь женщина за свою работу получала 300 тысяч долларов в год.

Роберт Де Ниро выходит из суда. Фото: Daily Mail

Более того, по словам Де Ниро, в течение работы женщина вела себя как его жена, а когда у него появилась девушка Тиффани Чен, Робинсон с ней постоянно конфликтовала.

Роберт Де Ниро и Тиффани Чен. Фото: Shutterstock

Однако Грэм Робинсон утверждает, что никогда не испытывала романтических чувств к своему боссу.

В течение судебного процесса актер несколько раз срывался и даже кричал на Робинсон, ведь считает, что весь этот "спектакль" устроен ради денег.

Судебный процесс продолжается.

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