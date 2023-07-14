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У коханої Роберта Де Ніро паралізувало обличчя після пологів

14 липня 2023 15:33
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
У коханої Роберта Де Ніро паралізувало обличчя після пологів
Актор Роберт Де Ніро та тренерка з бойових мистецтв Тіффані Чен. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У квітні 79-річний голлівудський актор Роберт Де Ніро став батьком усьоме. В оскароносної зірки народилась донька, яку назвали Джіа Вірджинія Чен Де Ніро. Втім, після пологів кохана актора зіткнулась з проблемами зі здоров’ям.

Про це повідомляє CBS News.

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Нинішня кохана актора, тренерка з бойових мистецтв Тіффані Чен, зізналась, що після пологів у неї розвинувся параліч Белла. Він ушкоджує м'язи та викликає обвисання чи оніміння однієї сторони обличчя. Втім у Тіффані паралізувало все обличчя. 

Тіффані Чен розповідає про параліч. Скриншот: CBS NEWS

Чен відверто описала перші симптоми, які вона зазнала після повернення додому з пологового будинку. Жінка відчула незвичайне відчуття на язиці, який поступово почав поколювати і німіти. З кожним днем стан Тіффані погіршувався. Через тиждень Чен вже не могла нормально приймати їжу.

"Я намагалася їсти. Спробувала покласти до рота виделку з їжею, але все випадало. Я не могла їсти. А потім я почала невиразно говорити", — шокувала кохана Роберта Де Ніро.

Після цього жінка звернулась до фахівця і досі продовжує інтенсивне лікування. Скоріш за все, на думку експертів, параліч викликало запалення та набряк лицьового нерва. Медики не виключають і те, що стан жінки міг погіршитися через вірусну інфекцію.

Нагадаємо, раніше ми писали, що поліція затримала жінку, яку підозрюють у смерті 19-річного онука Роберта Де Ніро. Також ми розповідали, що скандальна акторка розкритикувала пізнє батьківство Аль Пачіно та Де Ніро.

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