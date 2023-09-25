Просто фантастическая: 54-летняя супермодель полностью разделась для известного глянца.

Модель Хелена Кристенсен. Фото: instagram.com/helenachristensen/

Супермодель Хелена Кристенсен снялась для модного глянца Vanity Fair France. Звезда полностью разделась в фотосессии для легендарного издания.

Фото Хелена запостила в своем Instagram.

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В фотосессии модель предстала в провокационных образах. Хелена похвасталась подтянутым телом в прозрачном наряде и на некоторых снимках позировала без одежды. Поклонники засыпали модель комплименатами, называя ее "фантастической", "самой красивой" и "сногсшибательной".

"Спасибо, что создали выпуск моей мечты! Невероятная фотосессия! Я занималась боксом, была вся в воде и позировала с огромной прической", — поблагодарила команду, с которой работала над съемкой Хелена Кристенсен.

Хелена выходила на подиумы по всему миру и позировала в смелых проектах, но звезда отмечала, что была очень застенчивым ребенком. Она рассказала, как благодаря своей матери она стала более уверенной женщиной, како она есть сегодня, после того, как мама отправила ее на курсы актерского мастерства, чтобы "научиться больше выражать себя".

Модель Хелена Кристенсен. Фото: instagram.com/helenachristensen/

Модель Хелена Кристенсен. Фото: instagram.com/helenachristensen/

Модель Хелена Кристенсен. Фото: instagram.com/helenachristensen/

Модель Хелена Кристенсен. Фото: instagram.com/helenachristensen/

Модель Хелена Кристенсен. Фото: instagram.com/helenachristensen/

С тех пор она стала моделью и даже была известна как "Мисс Дания" в подростковом возрасте. Позже стала иконой мира моды вместе с такими супермоделями, как Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Линда Евангелиста.

В мае 2023 года Хелена отпраздновала выпуск своего единственного ребенка из университета. 23-летний Мингус Люсьен Ридус является сыном Хелены от бывшего любовника, американского актера Нормана Ридуса, с которым модель встречалась между 1998 и 2003 годами.

Хелена Кристенсен долгое время была одним из главных "анегелей" Victoria's Secret. В эпоху Жизель, Адрианы и других бразильских красавиц, именно она отвечала за фирменный откровенный подтекст рекламных кампаний.

Несмотря на множество громких романов (Кристенсен встречалась с Джошем Хартнеттом, Леонардо Ди Каприо и другими известными мужчинами), главной любовью ее жизни был лидер группы INXS Майкл Хатченс.

В 1994 году Хелена стала одной из звезд календаря Pirelli. Автор проекта Херб Риттс назвал ее самой красивой женщиной из ныне живущих.

Напомним, Наоми Кэмпбелл в чулках стала звездой показа откровенной коллекции Dolce & Gabbana.

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